Víctor Pino regresa al fútbol 90 días después de su adiós

Víctor Pino, futbolista castellonense de 21 años que el pasado 20 de octubre anunció que se retiraba del fútbol por no encontrarse motivado, regresará en los próximos días a los terrenos de juego. Y es que «ese gusanillo que tengo dentro quiere volver a jugar», por lo que 90 días después de anunciar que colgaba las botas ha anunciado que volverá a los campos para jugar en el San Pedro, del grupo I de la Regional Preferente.

Si volvía a jugar estaba claro que iba a ser para disfrutar. En el fútbol más modesto. Y es San Pedro es el club perfecto», declaró el joven atacante en los micrófonos de Radio Voramar esRadio. «Está claro que quiero volver al deporte que más de gusta, pero no a un nivel profesional», destacó. «Desde que anuncié que colgué las botas muchos equipos me llamaron para fuera a jugar con ellos. Pero era todo muy reciente y lo que quería era descansa y recapacitar», comentó.

El día de su despedida, en declaraciones a Levante de Castelló, fue muy claro, rotundo y tajante: «El fútbol me ha destrozado», admitió, «no me hacía bien, me quitaba las ganas de todo. Ha cambiado mi forma de ser y yo no quiero ser así». Víctor Pino abandonó la disciplina del Castellón sin rencores, «por motivos personales», agradeciendo «la comprensión» del club. Pino se marchó a casa porque «quiero ser feliz».

Ahora, ya comprometido con el San Pedro, se pondrá a las órdenes del tándem Juanjo Edio-Pepo Amposta, para defender la elástica azulona del titular del Javier Marquina del Grao de Castelló. Quién sabe si será el próximo fin de semana en el partido que el conjunto grauero disputará este domingocontra el Puzol en el Marquina, a partir de las 11.30 horas.

La trayectoria

Víctor Pino Sales (Castelló, 3 de mayo de 1995) debutó en el Castellón el 26 de enero de 2014 en un Orihuela-Castellón (1-0). Su aportación esa temporada 2013-14 fue de un gol y dos asistencias en 14 partidos). En la 2014-15 marcó seis goles en Liga y dos en Copa Federación (37 partidos). Pudo ser su año, protagonista en la remontada del Castellón de Calderé, que lo fue marginando a medida que avanzó la temporada. Pino fue el único delantero que no jugó en una caótica fase de promoción de ascenso. El divorcio con Calderé precipitó su salida. En la 2015-16, cedido en el Borriol por el Olímpic de Xàtiva, anotó 10 goles en 31 partidos. Esta temporada en curso, la 2016-17, había contado poco para Frank Castelló. Jugó cuatro partidos, la mitad saliendo desde el banquillo. Su último encuentro fue contra el Buñol, el pasado 18 de septiembre.