La Vilavella crea una base de datos vecinal para ofrecer trabajo y explicar subvenciones

Desde hace varios días los vecinos de la Vilavella tienen la oportunidad de entrar a formar parte de una base de datos que no solo está pensada para aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, sino también para tener la oportunidad de «mejorar el trabajo de quienes no están a gusto o quieren cambiar», según explicó el concejal de Empleo, Sebastià Roglà.

La idea surgió tras identificar que «había muchas personas que acudían al ayuntamiento pidiendo trabajo, sin que hubiera un control que nos permitiera ayudarles en la medida de nuestras posibilidades». Así, decidieron crear una base de datos interna «que hemos dividido por categorías, por estudios, experiencia, etc». La intención es que esta información sea útil a la hora de dar respuesta «a aquellas empresas que a veces acuden al ayuntamiento buscando personal», ya que con los datos de los vecinos clasificados, se les puede poner en contacto con los candidatos más adecuados.

De cualquier modo, Sebastià Roglà insistió en dos conceptos básicos: por un lado que no hace falta ningún requisito para inscribirse «ni siquiera estar parado», ni tampoco se quiere limitar el acceso a personas que no sean residentes en la Vilavella. «no queremos discriminar a nadie». Aunque es evidente que existe un especial interés por facilitar las cosas a sus vecinos «en especial a los más jóvenes, a todos aquellos que cuando acaban de estudiar no tienen experiencia ni facilidades para encontrar su primer empleo».

Base de datos

La base de datos no solo será útil para las empresas, sino también para el propio ayuntamiento «que en ocasiones necesita contratar a personas de manera puntual y esta es una buena manera de acceder a información de interés». En estos casos, se remitirían las convocatorias públicas a los posibles aspirantes, «para que nunca pierdan la oportunidad de acceder a un trabajo por no haberse enterado». Las personas interesadas en formar parte de esta bolsa deben enviar un currículum a ocupaciojove@lavilavella.com.