Escribá: «Veo un rival más suelto»

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, afirmó ayer que el Valencia, rival al que se medirá mañana en el Estadio de la Cerámica, está ya en el camino de recuperar lo que es como equipo. El técnico valenciano dijo que el equipo valencianista viene de dos resultados positivos, un empate y una victoria que debieron ser dos victorias, porque su rival mereció ganar en Pamplona y ante el Espanyol hizo un gran partido que le metió en una línea ascendente.

«Son un equipo con mucho potencial, que cuenta con buenos jugadores y que irá a más. Estoy convencido de que reaccionará y que acabará entre los diez primeros», comentó.

También señaló que no menosprecian al rival y que sus jugadores son lo bastante inteligentes como para saber la dificultad del partido y la entidad del conjunto al que se enfrentan. «Ya han jugado contra ellos, los conocen y saben que es un partido especial en el que todo se iguala al margen de la tabla», dijo.

«Cuentan con un entrenador excelente, que les ha dado mucha tranquilidad, ya que Voro sabe manejar estas situaciones. Veo un rival más suelto, más tranquilo y más cerca de lo que debe ser por potencial», añadió.

Respecto al equipo que planteará ante el Valencia, reconoció que el estado del terreno de juego podría obligar a sacar una alineación «más física» si la situación no mejora y el campo está encharcado. Y, ante la circunstancia de no haber ganado todavía en 2017, Escribá recordó que no han tenido partidos fáciles, aunque admitió que habían generado menos ocasiones de gol que con anterioridad y que les había faltado eficacia. «Sabemos que debemos mejorar y estamos en ello, aunque somos un equipo sólido y competitivo que trabaja bien», agregó Escribá, quien espera un partido igualado contra el Valencia.

El entrenador agregó que prepara el partido como cualquier otro aunque sea de Valencia y haya estado en el club valenciano. «Eso es algo que no me afecta para nada», concluyó.

«No vamos a jugar con miedo»

El entrenador del Valencia, Salvador González Voro, señaló que de cara al partido su equipo no va a ser un conjunto timorato que solo busca empatar. «No vamos a jugar con miedo a pesar del potencial del rival. Quiero un equipo alegre, que dé la cara, que crea que puede ganar el partido y que explote al máximo sus cualidades», comentó.

«Del Villarreal me preocupa todo. Es un equipo que además de encajar pocos goles, tiene buenos jugadores ofensivos. Juegan como un equipo, con movimientos asimilados. Ese es el objetivo de cualquiera y ellos lo cumplen», continuó el técnico del Valencia.

«Sabemos que juegan en casa y les hemos visto competir a un alto nivel, ganando al Atlético y empatando con el Barcelona, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a dar la cara», añadió el actual entrenador del conjunto valencianista.