A ganar, si la lluvia lo permite

El estadio Castalia no es ajeno al temporal de lluvia que azota la capital de la Plana desde el jueves. El equipo entrenó ayer en el gimnasio y la disputa del Castellón-Ontinyent de mañana está en el aire por el estado del césped de Castalia. En caso de seguir lloviendo la suspensión es una posibilidad plausible, y en caso de poder jugarse, como apuntó ayer el entrenador Manu Calleja, «el césped condicionará el partido» entre dos aspirantes a lo máximo en el grupo valenciano de Tercera. «Será un encuentro», si se juega, «para ser competitivos, no para hacerlo bonito».

Calleja debutó con buen pie al mando del conjunto albinegro. El Castellón arañó un valioso empate en una de las salidas más complicadas del curso. El 1-1 de Novelda prolongó la racha que Calleja heredó de Frank Castelló, y que fija en 17 la cifra de partidos sin derrota. El técnico cántabro sabe también que en el Castellón no hay tregua. «Tenemos siempre la obligación de ganar y más ante nuestra afición y ante un rival directo».

Porque eso es el Ontinyent, cuarto en la tabla con 43 puntos en 22 partidos, y causante de la mayor derrota encajada por el Castellón esta temporada, un contundente 3-0 en El Clariano. Los albinegros son quintos con un punto menos y con un partido menos. Volverán a puestos de promoción en caso de victoria. «He visto el partido de la primera vuelta», comentó Calleja en la rueda de prensa previa, «y aquel no fue el Castellón del resto de la temporada. Todos los años sale un partido malo. El Ontinyent es un equipo de calidad y será complicado. Sabe manejarse en todos los recursos y tiene un entrenador de pasado albinegro (Miguel Ángel Mullor) que vendrá con ganas».

Calleja visualiza distintos partidos en función del terreno de juego. «De inicio nos pueden salir a apretar, por lo que habrá que evitar pérdidas y estar atentos a las vigilancias defensivas. Debemos ser pacientes y moverles, pero para eso necesitamos que el agua remita. Esperemos que deje de llover». En caso contrario, «habrá que hacer otro fútbol». Más directo, segunda jugada, y todo eso.

No es lo mismo jugar con agua que sin agua, un aspecto que condiciona la previa por ambas partes. También el hecho de jugar en casa influye en los planes del entrenador albinegro. «No me gusta repetir onces, la plantilla es amplia y hay que moverla». Calleja ve incluso beneficiosa la doble baja por sanción de esta semana. No jugarán ni el central Enrique ni el mediocentro Armando: «nos puede venir bien. Otros dos futbolistas jugarán y se van a reivindicar».

Esaú, duda

También pasó por sala de prensa el delantero Esaú Rojo, que es duda por un golpe. También está tocado el mediapunta Lolo Ivars, y descartado el extremo Albert Pedra por un leve esguince. Esaú bendijo la querencia de Calleja por emplear dos delanteros. «Me ayuda», aseguró, «con compañeros alrededor es más fácil. Yo juego con cualquier sistema y en cualquier campo, pero al final te gusta jugar y asociarte, me siento cómodo, y la calidad de mis compañeros me lo pone fácil».