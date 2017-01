lligats de mans

L'any 2014, el PP d'Almassora va decidir traure a concurs públic la concessió de l'aigua potable i clavegueram per un període de 30 anys. Com que els pous es troben en sòl municipal, el contracte subscrit determinava que la concessionària pagaria a l'Ajuntament un cànon de 400.000 euros anuals pel servei.

No obstant això, amb les arques buides per la mala gestió, l'equip de govern va decidir cobrar de colp els primers 7 anys. Van ingressar 2,7 milions d'euros d'una vegada i les arques municipals no rebran ni un euro més fins l'any 2020.

Compromís sempre ha mantingut una postura ferma amb aquest assumpte: els diners de l'aigua han de ser per a l''aigua. Per això vam advetir que els ingressos haurien d'haver-se destinat a fer millores en la xarxa. D'aquesta manera, hauríem evitat que els veïns hagen de pagar no només el consum, sinó que també estiguen obligats a pagar el deteriorament de les infraestructures a través de més impostos.

En el seu dia, vam recórrer les condicions als tribunals i vam encetar una campanya de signatures per evitar el que consideràvem un abús d'autoritat que, en un futur pròxim, perjudicaria les butxaques dels nostres veïns. Una vegada més, el PP va ignorar tots eixos almassorins que plantejaven una alternativa per evitar pagar un rebut més car.

L'acord al qual va arribar l'exalcalde Casanova ens deixa sense marge d'actuació. Si no apugem els preus, incorreríem en un incompliment del contracte i, fins que passen set anys des que es va signar, no en podem renegociar les condicions. És a dir, estem condemnats a patir les conseqüències de les decisions insensates del PP. L'any passat vam poder evitar que s'encarira el rebut, però enguany no hem pogut fer una altra cosa que acceptar-ne una pujada. Com altres moltes voltes, han tingut la sang freda de fer negoci amb el que és una necessitat bàsica de totes les persones. Una prova més dels pocs escrúpols que van tenir els populars a l'hora d'hipotecar el futur del nostre poble.