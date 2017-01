Bastille, Nothing But Thieves y Kakkmaddafakka en el Arenal Sound

El Arenal Sound ha anunciado este mediodía nuevas incorporaciones al festival que se celebrará en Borriana del 1 al 6 de agosto. Esta tanda de confirmaciones está encabezada por Bastille, Nothing But Thieves y Kakkmaddafakka.

No será la primera vez en Borriana para los británicos Bastille. Ya estuvieron en 2014 y vuelven tres años después para presentarnos su nuevo disco "Wild Word". Además, están entre los nominados a "Mejor Grupo Británico" en los prestigiosos Brit Awards. Los también ingleses Nothing But Thieves llegan con su disco de debut dispuestos a conquistar a miles de sounders con su música. Unos que ya son bastante conocidos en Arenal Sound son los noruegos Kakkmaddafakka, que vuelven este verano para presentar las canciones de su último trabajo discográfico "KMF". La gira Safari Emocional de Varry Brava hará una parada obligatoria en Borriana para hacernos bailar con sus nuevos temas. "Cero" es el último álbum de Dinero y no podían faltar en la octava edición con su potente directo; "Gau Ama" es el disco que WAS nos presentará en Arenal y representa una nueva era no sólo para el grupo, sino para parte de una escena que busca trascender sin perder la identidad; Morodo es uno de los máximos exponentes del reggae nacional y estará por primera vez en el festival castellonense; Dubioza Kolektiv es un curtido colectivo que combina de manera delirante el hip- hop, el reggae, el dub, el rock y el folclore de Bosnia; The Zombie Kids es uno de los proyectos más representativos de una generación ecléctica y única que ha marcado la escena de la música electrónica y a toda una generación de jóvenes; De sobras conocido en la escena de Barcelona y los circuitos de la música de baile nacionales, el talento de Alizzz, Cristian Quirante, llegó ya el año pasado a los oídos del público europeo y americano.

Las entradas pueden ser adquiridas desde sólo 35€ + gastos el abono general y desde 70€ el abono VIP en www.arenalsound.com y www.ticketea.com