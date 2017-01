Chuca: «Estos tres puntos son muy importantes para nosotros»

El Villarreal C sumó tres puntos de oro en Orriols tras derrotar al Torre Levante por 0-2. El centrocampista alicantino Víctor Moya Chuca, que volvió al segundo filial tras su paso por el equipo de Segunda B, tuvo una destacada actuación. «Estos tres puntos son muy importantes para nosotros. Hemos jugado un partido muy serio y al final conseguimos la victoria que nos mantiene en la segunda posición de la tabla», dijo. «Sabíamos de antemano, porque nos lo explicó el entrenador, que iba a ser un partido muy serio, muy complicado y sin concesiones por parte de ningún equipo. El Torre Levante tiene muy buenos futbolistas y nos los ha puesto muy complicado», agregó,

Chuca, que disputó los noventa minutos, destacó como las claves del encuentro «haber estado muy concentrados durante los noventa minutos y el haber sabido mover bien el balón. Además, tuvimos la paciencia suficiente como para no haber perdido nos nervios. En el segundo tiempo la clave estuvo en el penalti porque supuso la expulsión de su central. No pudimos marcar de penalti, pero poco después el golazo de Charlie Meseguer empezó a hacer justicia», comentó el joven mediocentro del Villarreal C.

El segundo filial del Villarreal se reafirma, con esta importante victoria contra los valencianos, entre los cuatro primeros de la tabla clasificatoria. El próximo sábado el equipo de Carlos Pérez Salvachúa jugará en el Mini Estadi contra el Elche Ilicitano, en lo que será un atractivo duelo entre los equipos con una propuesta similar. «Un partido más que intentaremos ganar para no perder la segunda posición que actualmente ocupamos», concluyó.