El Segorbe empata y se queja del arbitraje

segorbe. Kilian Falcón; Jorge, Javi López, Bily, Lucho, Víctor Gómez, Fayez (Iván Fortea, min. 83), Ricky Vaca, Sopeña, Borja Tárrega (Ahmed, min. 60) y Samba (Diego Gallardo, min. 78). crevillente. Óscar Fornés; Linares, Gomis, Cristian Navarro, Carmona (José García, min. 89), Melli, Fran (Luis Doménech, min. 61), Gallardo, Carles, Jaume Jornet y Jesús Planelles (Miguel, min. 70). A ÁRBITRO: Gil Coscolla (Valencia). A los locales Jorge, Bily, Lucho, Andrés y Víctor Gómez; y al visitante Melli y Cristian Navarro. e Estadio: Ciudad Deportiva El Sisterre, ante 250 aficionados.

El Segorbe sumó un punto que no le saca de pobre. Es más, le aleja más de las plazas de salvación tras empatar en casa contra un Crevillente que a balón parado generó casi que todo su peligro sobre la portería del meta canario Kilian Falcón. Los alicantinos presionaron mucho al conjunto del Alto Palancia, pero sin fortuna en el remate final. Los locales siguen sin saber lo que es ganar un partido. En la recta final se protestó mucho una caída de un futbolista en el área del Crevillente, donde se pidió penalti. El próximo domingo en Castalia se cumplirá toda una vuelta porque su única victoria fue contra el Castellón (1-0) el 14 de septiembre pasado.

Críticas del club en su Twitter

La cuenta oficial de twitter del Segorbe publicó un comentario muy poco acertado nada más finalizar el partido: «Vergüenza tendría que tener el trío arbitral de seguir pitando como nos ha pitado. No se puede ir a un campo desde el principio en plan chulo. Así el Segorbe es imposible que pueda ganar. Un penalti al final del partido delante del árbitro y no le ha dado la gana de pitarlo. Lamentable», se escribió. Y no es la primera vez que allí se expresan con esos términos.

El Crevillente llevó el peso del partido durante muchos minutos ante un Segorbe que salió a por todas sabiendo lo mucho que se estaba jugando. Los alicantinos, eso sí, crearon mucho peligro en las acciones a balón parado: faltas botadas por Fran y Planelles, o los saques de esquina de Jesús Planelles y Luis Doménech.

Dos buenas ocasiones

Se pudo haber adelantado el Segorbe en el minuto 24 con un remate que sacó in extremis el portero benicarlando Óscar Fornés. Y también el Crevillente en el minuto 43 con una falta ejecutada por Fran que no acertó a rematar Carmona. Con el empate inicial se llegó al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la segunda parte la tónica fue la misma: querer y no poder de un Segorbe con una buena propuesta futbolística, pero al que le sigue faltando gol, y suerte. Ayer, cuando más lo intentó se encontró con una acción muy protestada en la recta final con un derribo de un atacante del Segorbe en área crevillentina que el colegiado omitió. Ahí saltaron chispas.

Al final 0-0 que empeora un poco más la clasificación de un Segorbe que sí que ha mejorado en cuando al juego. La suerte le sigue dando la espalda al equipo entrenado por Juan Márquez.