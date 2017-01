Y ahora a ganar al «invictus» Olimpic

¿Quién acabará con la racha del rival? ¿Olímpic o Castellón? El enigma se resolverá mañana a partir de las 20.00 horas en La Murta cuando se disputen los treinta y seis últimos minutos del partido que ambos estaban disputando el pasado 18 de diciembre y que se suspendió en el minuto 54 como consecuencia de una espectacular tromba de agua que dejó el terreno de juego convertido en una piscina y donde no se podía practicar el fútbol. En el momento de la interrupción el conjunto de la capital de la Plana estaba perdieron por la mínima (1-0), por el gol anotado por Edu San Julián en el minuto 28.

Por partes. La racha más espectacular es la del Olímpic. La escuadra setabense no ha perdido y son 23 jornadas sin saborear la hiel de la derrota. Sus partidos se han saldado con quince triunfos y ocho empates. En total suma 53 puntos, siete más que su más inmediato perseguidor que es el Villarreal C (46). El Castellón, por su parte, acumula dieciocho encuentros sin hincar la rodilla. Atrás queda aquel miércoles 14 de septiembre cuando el conjunto albinegro entrenado por Frank Castelló perdió por la mínima (1-0) y de penalti. Desde aquel día no ha vuelto a perder el equipo capitalino.

Unas rachas espectaculares

Son los dos equipos que más tiempo llevan sin perder con diferencia. Los dos entrenadores ahora ser centran en el minipartido de mañana. Jero López, el técnico del equipo líder del grupo VI de Tercera División (el Olimpic), dijo respecto a este duelo que «tras ganar en el campo del Torrevieja toca canalizar todas las energías para los treinta y seis últimos minutos de ese partido contra el Castellón. Los afrontaremos sin dudas, y sabiendo que reanudaremos el encuentros con una mínima ventaja (1-0), y que no podemos quedarnos atrás porque sufriremos si lo hacemos. Tocará salir adelante, a intentar marcar otro gol».

Recuperar efectivos

El Castellón afrontará el partido contra el Olímpic, en un principio, con toda la artillería. Se recupera a Armando Corbalán y a Enrique José Sampedro, tras cumplir la sanción. Falta por ver si están ya recuperados tanto Alejandro Zagalá, de las anginas, y Rubén Fonte de la lesión.