Bastille y Nothing But Thieves, en el Arenal Sound

El festival Arenal Sound ha ampliado con Bastille, Nothing But Thieves y Kakkmaddafakka su cartel de artistas para la octava edición, que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto de 2017 en Borriana . La remesa de nuevas incorporaciones sigue con Varry Brava y Dinero. Completan los nuevos nombres del cartel WAS, Morodo, uno de los máximos exponentes del reggae nacional; y Dubioza Kolektiv. El listado se cierra con The Zombie Kids y Alizzz (Cristian Quirante).

Todos ellos se suman a los artistas ya confirmados por la organización del festival, como Martin Garrix, Icona Pop, Fedde Le Grand, Lori Meyers, Kase.O, Jake Bugg, Iván Ferreiro y Sidonie, entre otros.