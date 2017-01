El deseado regreso de Adrián

No ha querido esperar Adrián López para volver a vestirse de amarillo. El delantero asturiano, que el sábado ya estaba en Vila-real, pasaba ayer el reconocimiento médico y firmaba su contrato hasta final de temporada. Además ya se puso a las órdenes del entrenador del Villarreal, Fran Escribá, en el entrenamiento que desarrolló el equipo en la Ciudad Deportiva.

Después de la sesión de trabajo, el atacante asturiano se puso ante los micrófonos en la presentación oficial de su regreso al submarino. El ariete llega con la misión de aportar los goles de los que carece el equipo hasta la fecha. «Me hubiese gustado haber estado desde principio de temporada. El año pasado se me hizo un poco corto, pero fueron tres meses muy importantes para mí y para el equipo porque conseguimos entrar en Champions y caímos en semifinales de la Europa League ante un grandísimo equipo», apuntó Adrián.

La buena experiencia de la temporada anterior ha llevado al atacante a no pensarse dos veces su retorno a Vila-real. «En el momento que surgió la posibilidad de volver en todo momento les dije a mis agentes que intentaran que fuese el sitio, que es donde quería estar. Me adaptaré muy rápido porque ya conozco a todo el mundo», afirmó.

A pesar de que ya no está Marcelino García en el banquillo, Adrián asegura que el juego del equipo es bastante similar al de la pasada campaña. «La base es la misma. He visto muchos partidos del Villarreal desde Oporto y su manera de jugar es muy parecida», comentó el atacante.

Además, Adrián López reconoció que «las cosas en Oporto no me están yendo bien». Por eso quiere centrarse en su nueva etapa. «Lo más importante es que ahora mi equipo es el Villarreal y que estoy aquí. Me encuentro muy bien. Si el míster me manda jugar ya estoy disponible y con muchas ganas de ayudar», afirmó

El asturiano no ha querido señalar una cifra de goles a conseguir. Adrián López afirmó que «mi objetivo es ayudar. Intentaré jugar cuantos más minutos mejor. Los delanteros tenemos responsabilidad de marcar goles, pero también hay que jugar bien y dar asistencias. Intentaré meter cuántos más goles mejor».

También habló de sus compañeros. Adrián López afirmó que «todos los jugadores que hay en esta plantilla tienen mucho nivel. Si no marcamos es por dinámica, pero si el equipo sigue trabajando así al final entrarán». Además aseveró que «hay momentos de la temporada en los que te cuesta más meter goles. Tenemos un grandísimo equipo, muy completo en todas las partes del campo. Hay que trabajar para cambiar la puntería. Este sábado ante el Granada tenemos una nueva oportunidad».

No más incorporaciones

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club, acompañó a Adrián López en su presentación. En ella, aseguró que en principio no tienen previsto más fichajes, a pesar que suena con fuerza el nombre de Felipe Caicedo. «Si no sale nadie tenemos las 25 fichas cubiertas. Nuestra intención era no tocar el equipo, pero nos surgió la posibilidad de traer a Adrián. Hasta que el mercado termine puede haber cambios, pero en principio la idea es dejar al equipo que tenemos».