¿plantilla cerrada?

Adrián López ya es nuevo jugador del Villarreal. El equipo necesitaba sabia nueva en ataque y la dirección deportiva ha traído a Adrián. No es una mala apuesta, ni mucho menos, pero desde luego no la que yo esperaba en este momento de la competición y sí a principio de temporada cuando hubo que fichar de urgencia a Santos Borré. Lástima que entonces no pudo ser.

Digo que no lo esperaba ahora porque Adrián no me cuadra en la definición de delantero que pedía la semana pasada Fran Escribà. El valenciano solicitó un hombre de área, un nueve rematador, utilizando textualmente sus palabras, y no se yo si el de San Martín de Teverga cuadra cien por cien en esa definición (55 goles en 336 partidos). Para hablar claro el asturiano se parece más bien poco físicamente a Caicedo (80 goles en 314 partidos), futbolista rematador, esteriotipo de área, que ha estado en boca de todos en las últimas jornadas, incluida en la de Escribà.

He de confesar que el fichaje de Adrián me sorprendió. No era el perfil que esperaba y que creo menester, pero más allá de la sorpresa, en lineas generales me gusta su incorporación. Futbolista que llega cedido, que conoce la Liga y el club, hambriento por demostrar su valía y convencido de poder despuntar en el Villarreal como ya dejó entrever la temporada pasada y más a la vista de la competencia actual. O mucho mejoran Pato y Borré, o Adrián rápidamente pasará a ser la pareja de baile de Sansone en el ataque a la espera de que vuelvan Soldado y Bakambu.

Con su fichaje lo normal es pensar que la plantilla está ya cerrada y más en un club no muy dado a los movimientos en este mercado. Así lo dejó entrever ayer Roig Negueroles. Sin embargo algo no me acaba de cuadrar. Me da a mi que todavía puede haber sorpresas. N'Diaye sigue en el disparadero y con el Málaga rondándole. Si sale el senegalés, dejando una ficha libre yo no descarto un nuevo movimiento de ajedrez. La cuestión es por donde pasaría. Si lo haría por el deseado 9 de Escribà, lo que colapsaría mucho más un ataque donde ya residen Soldado, Bakambu, Adrián, Pato, Borré y Sansone, o se buscaría reforzar otra parcela.

Yo apostaría por dar salida a N'Diaye, Pato y Borré, para firmar a un 9 de referencia e incluso un buen central. Intentaría devolver al colombiano al Atlético, si por contrato es posible, siempre y cuando el club pueda traer a Caicedo o a un delantero similar solo en forma de cesión, o buscaría los yuans chinos por Pato, siempre y cuando el jugador estuviese dispuesto a marchar, para reinvertirlos en un nueve, entonces ya sí traspasado. Y si todo esto no es menester, lo dejaría todo tal como está. Y si es por completar buscaría la cesión de un central de calidad. Nada más.