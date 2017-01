Una cuestión de confianza y paciencia

El hecho de que el Villarreal CF no haya ganado todavía un partido en 2017 parece no preocupar en exceso a los futbolistas del primer equipo. O, por lo menos, ese es el mensaje que transmite de puertas hacia afuera. La plantilla del submarino dice estar tranquila y con la confianza de que, trabajando como se está haciendo hasta ahora, los resultados no tardarán en llegar y el equipo volverá a sumar de tres en tres.

«No considero que sea un bajón. Es verdad que no se ha ganado en este 2017, pero estamos trabajando para hacerlo, para volver a ganar y seguir sumando de tres en tres para estar ahí arriba», explicaba ayer Víctor Ruiz, uno de los pesos pesados del vestuario amarillo y pieza fundamental del equipo en las últimas campañas.

En este nuevo año los números no están acompañando y el conjunto de Fran Escribá ha visto cómo se aprieta la clasificación ya que todos los equipos empiezan a luchar por sus objetivos, de ahí que recuperar la seguridad como local sea algo prioritario a estas alturas de la competición doméstica. « Vamos viendo que los demás equipos que nos rodean van ganando y se va a apretando todo mucho mas. Tenemos que ganar y hacer nuestro trabajo, no depender de todos los equipos», explicó a sabiendas de que las plazas europeas van a estar muy caras y no dudó en añadir que en casa no se nos pueden seguir escapando puntos contra ningún rival. A partir de ahora hacemos la cuenta atrás. Cada uno luchamos por lo nuestro, como veníamos haciendo, sumar de tres en tres para estar arriba y pelear por los puestos de Europa».

En este sentido, la derrota en el Estadio de la Cerámica contra el Valencia dolió mucho en el seno de la entidad amarilla. El Villarreal, que es el equipo menos goleado, encajó dos goles y no fue capaz de marcar ninguno (solo ha anotado uno en los últimos tres partidos de Liga), por lo que recuperar el equilibrio en ambas facetas sea otro de los puntos en los que está insistiendo el entrenador valenciano. «Son rachas que hay momentos que estamos más acertado y en otros que no. También ha llegado Adrián para darle otra alternativa al equipo y en eso estamos, en seguir trabajando e intentar remontar», comentó.

«Tenemos que intentar retomar el ánimo y entrenar bien fuerte para pensar en el siguiente partido. Hemos visto por qué se nos escapó el partido, pero tenemos que mirar para el sábado para ganar contra el Granada. Es un rival que viene muy necesitado de puntos y que intentarán hacer un buen partido, y por encima de todo ganar», avanzó Víctor Ruiz.