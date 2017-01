Los ganaderos explotan: «Aquí parece que solo existe el litoral»

Los habitantes de las masías y ganaderos de l'Alt Maestrat y Els Ports han dicho basta. Ayer una ganadera de Ares expresó el sentimiento de una mayoría de ellos. A través de su perfil de Facebook lamentó con crudeza que se esté hablando de zona catastrófica para las zonas devastadas por el temporal de mar y no se tenga en cuenta la realidad de los pueblos del interior castellonense. Mostrando su comprensión y solidaridad con las zonas de costa afectadas por el temporal marítimo, aseguró que «realmente no les tengo envidia, de todo corazón siento lo que les está pasando. Lo que me indigna es que no hacen más que decir que declararán zona catastrófica por los desperfectos que están causando allí abajo -por la zona marítima- cuando aquí parece que no existimos».

En este sentido, recueda que «hemos pasado un verano con una sequía tremenda y ahora la nieve que, eso sí, trae agua y es muy buena, pero esta vez ha sido tanta que está causando muchos problemas. El que no tiene el ganado no se lo puede ni imaginar. Aquí no se dice nada de zona catastrófica. Somos gente trabajadora que mantenemos una comarca a la que mucha gente quiere. Solo pido que podrían pensar más en nosotros y no solo en las imagenes tan bonitas que deja la nieve».

Y es que ayer todavía se abrió el camino de muchas masías incomunicadas. Y los caminos no siempre los han abierto los servicios públicos, sino que en la mayoría de ocasiones han sido los propios ganaderos o masoveros con sus palas y tractores los que han hecho el esfuerzo y han corrido el riesgo.

Indefensión y desatención

Otro aspecto que llama la atención es que la limpieza de carreteras está en manos, en muchos casos, de bomberos voluntarios. Es el caso de los de Benassal. La alcaldesa del municipio, Mari Luz Monterde, se deshace en elogios hacia ellos por su dedicación. Estos días, ante la nevada «no sabíamos a quién llamar, cómo actuar, a quién recurrir», según han lamentado alcaldes de pueblos del interior de todo signo político. «Del 112 -emergencias- pasaban la pelota a la Diputación y así en una rueda que desembocaba en que hay ganaderos que han pasado más de cinco días sin acceder a sus animales».

Poco a poco, con el escaso apoyo de las administraciones, los pueblos tratan de volver a la normalidad. Ayer el autobús volvió a Ares para recoger a los niños que van al colegio a Benassal. Los alumnos de bachillerato de Teruel volvieron a clase a Vilafranca y se volvieron a abrir las puertas del museo de dinosaurios de Morella o la iglesia arciprestal.

Daños en Teresa

El municipio de Teresa, en el Alto Palancia, continuaba ayer haciendo balance de daños municipales y a nivel particular, tras el temporal después de que una mala conexión para dotar de nuevo de luz al municipio estropease el pasado sábado los electrodomésticos y material eléctrico de alrededor de un 50 por ciento de la población. Unos daños que, el alcalde de la localidad, Ernesto Pérez ayer todavía no se atrevía a cuantificar «porque realmente hay muchos vecinos afectados».

A nivel municipal, explicaba el alcalde, «se nos ha quemado el transformador, el repetidor, un par de ordenadores del ayuntamiento, se ha visto interrumpido el uso del ascensor y los teléfonos, así como los aparatos de aire acondicionado que también se habrían estropeado los del colegio, junto con la fotocopiadora, el escáner y el ordenador». Sin embargo, el daño sería también importante en casas de particulares.