Diego Fuoli: «Esperamos alcanzar al líder»

Diego Fuoli Lázaro, portero del Villarreal C, no esconde la ambición y las ganas de hacer una buena temporada en el segundo filial amarillo, y dijo que «aunque parecer que el Olímpic esté un poco más alejado, nosotros esperamos poder alcanzar al líder». Lo dice desde la segunda posición que ocupa su equipo en la clasificación y desde la buena dinámica alcanzada en 2017: tres partidos, tres victorias.

«En diciembre tuvimos una dinámica negativa con tres derrotas seguidas en casa, aunque por la mínima, y eso nos hizo caer a la sexta posición. Ahora hemos empezado el año nuevo muy bien, sumando muchos puntos y escalando posiciones en la clasificación», apuntó el joven arquero aragonés que cumple su segunda temporada en el Villarreal.

Indiscutible

Diego Licinio Lázaro Fuoli (Zaragoza, 20 de octubre de 1997), ha disputado 22 partidos y ha encajado 22 goles. Su media le permite estar entre los cinco mejores metas de la categoría. «No tenemos tiempo para fijarnos en las estadísticas. Nuestro objetivo es trabajar. Somos jóvenes y sabemos que todo nos va a costar un poco más que a los demás».

Ahora ya se piensa en el partido de este sábado (17.00 horas) contra el Elche Ilicitano en el Mini donde se intentará encadenar la cuarta victoria consecutiva. Un filial, el franjiverde, que no está entre los mejores de la categoría. «En Tercera no nos fiamos de nadie. Es un equipo joven como nosotros. Cuenta con jugadores de calidad que también están creciendo y aspiran a lo máximo. No hay que subestimar a nadie. Nosotros queremos ganar para seguir arriba», concluyó.