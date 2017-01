Vila-real inicia el proceso de votación para el cambio a jornada continua en 8 colegios

Ocho de los 11 colegios públicos de Vila-real han iniciado el proceso de votación para conseguir un cambio de jornada escolar para el próximo curso 2017-2018, que pasaría a ser continua si los padres de los alumnos así lo deciden.

La concejala de Educación, Mónica Mañas, que ha seguido la evolución de todo el procedimiento, aseguró ayer que «la Conselleria de Educación ha abierto esta posibilidad tras escuchar a las familias, que son quienes lo solicitan desde hace tiempo y quienes, al fin y al cabo, son las que van a decidir qué es mejor para sus hijos en edad escolar».

De este modo, Mañas explicó que se ha realizado un Consell Escolar «para decidir si se daba viabilidad al proceso y, tras la reunión, los centros que apuestan por esta posibilidad „todos menos los que tienen aula de dos años (Concepción Arenal y Carles Sarthou) y La Panderola„, han preparado un proyecto en el que justifican y razonan por qué hacer el cambio y presentan un nuevo horario adaptado a la realidad de sus alumnos».

Es, precisamente, esta semana cuando la mayoría de los consejos escolares de cada colegio se están reuniendo para decidir, con el documento sobre la mesa, si se sigue adelante con el cambio de jornada, para lo que se necesitan los votos a favor de dos tercios de sus miembros. «Aquellos que no obtengan esta cifra no seguirán adelante y quienes sí lo hagan pasarán a la siguiente fase, que será cuando la propia Conselleria de Educación deberá validar su proyecto», añadió.

Votaciones en abril

Con el visto bueno de la Administración autonómica, será en abril, probablemente la primera semana, cuando los padres de los alumnos de dichos centros podrán acudir a las urnas. «Cada niño tendrá derecho a dos votos, uno por cada uno de sus progenitores o tutores, y si se consigue más de un 55 % a favor, se aplicará la jornada continua», apuntó Mañas.

En cualquier caso, la edila aclaró que este cambio implicaría que los pequeños seguirían entrando al colegio a las 9 horas y el horario de salida sería a las 14 horas. «El servicio de comedor se mantendría hasta las 15.30 horas y las actividades quedarán cubiertas para todos „tanto para los que se quedan al comedor, como para los que no„ hasta las 17 horas», aseguró, de manera que de 15.30 a 17 horas todos los centros ofrecerán actividades no curriculares de manera gratuita para atender a los alumnos.

«Por parte del ayuntamiento, que cuenta con representación en el Consell Escolar, no nos vamos a posicionar, porque consideramos que estamos aquí para gobernar para todos, tanto para quienes quieren jornada continua, como para los que no, de manera que dejaremos en manos de las familias, que son las últimas interesadas, esta decisión, y no vamos ni a bloquear ni a inmiscuirnos en nada», finalizó Mañas.