Fomento cortará la variante de la Vall d'Uixó en la autovía A-7 por obras

El Ministerio de Fomento tiene previsto llevar a cabo desde el próximo lunes y durante un plazo de dos semanas cortes de tráfico en la variante de La Vall d'Uixó en la autovía A-7 en Castellón, motivados por obras de rehabilitación del firme. El objetivo de las obras es finalizar la capa de rodadura, en principio en el plazo previsto de dos semanas, salvo contingencias meteorológicas, según un comunicado del Ministerio.

Aunque estaba previsto que el resto de los trabajos pendientes se harían preferiblemente en horario nocturno, la previsión meteorológica para las próximas semanas no permite realizar el extendido de mezclas bituminosas por la noche, puesto que se esperan temperaturas inferiores a 8 grados, mínima que permite la normativa española de mezclas bituminosas en caliente. No obstante, se realizarán en horario nocturno todas aquellas otras actividades que no dependan de esta circunstancia, con el objeto de acortar la duración de las obras.

Según las actuaciones previstas, se desviará desde el lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero el tráfico en sentido a Valencia por la calzada en sentido a Castellón, ejecutando en esos cinco días la pavimentación a sección completa de la calzada en sentido a Valencia, incluido el pintado de las marcas viales. El desvío se levantará el viernes 3 de febrero, de modo que el sábado 4 y el domingo 5 de febrero no habrá afección alguna al tráfico.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se desviará desde el lunes 6 al viernes 10 de febrero el tráfico en sentido a Castellón por la calzada en sentido a Valencia, ejecutando en esos cinco días la pavimentación a sección completa de la calzada en sentido a Castellón, incluido el pintado de las marcas viales. Con esta actuación, en el plazo de diez días efectivos de trabajo se ejecutarían todas las obras pendientes que requieran desvíos de tráfico.

Con posterioridad a la pavimentación, podría ser necesario ejecutar algún corte puntual de uno de los carriles de la autovía, fuera de las horas punta y sin afectar a la otra calzada, para ejecutar las juntas de dilatación de los viaductos. Durante los cortes se mantendrán operativos y debidamente señalizados los desvíos alternativos por la N-340 entre Almenara y Nules, según las mismas fuentes.