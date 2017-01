El desgaste de ser padres

La crianza de uno o varios hijos es agotadora en sí misma. El hecho de compaginar las responsabilidades adultas con la educación y cuidados de niños requiere de mucho tiempo, esfuerzo y dudas. El agotamiento parental es normal.

Cada vez coexisten más modelos, teorías y personas predicando métodos educativos diferentes y hay una necesidad global de tener que ser «superpadres».

El intentar abarcarlo todo a la perfección nos hace descuidar algunos aspectos porque no llegamos o incluso descuidarlos todos. Este hecho puede ser real o percibido, si a lo que no llegamos es a un nivel de exigencia muy alto, pero en ambas situaciones se siente la misma desesperanza al no cumplir con los objetivos que cada uno considera como básicos para ser un buen padre y una buena madre.

Diferencio a ambos progenitores porque, aunque los roles se van acercando cada día más, todavía existe mucha diferencia (y hablo a nivel general) entre ambos. El rol masculino sigue asociado al abastecimiento material y a la protección, mientras que el rol femenino asume la parte más emocional y de cuidado directo.

Si hablamos de la existencia de un único progenitor, el estrés es aún mayor, aunque en la mayoría de casos algún otro familiar asume o comparte alguna de las responsabilidades.

Y todo esto sin un cursillo, ni un carné por puntos en donde nos den nociones básicas de cómo ser padres. De ahí todas las dudas que nos surgen...«¿Lo estaré haciendo bien?», «todo este esfuerzo para que en la adolescencia no quiera saber nada de nosotros», «me he puesto nervioso y le he chillado, ¿soy mal padre?»...

Cuánta presión nos metemos. Además, la sociedad nos apunta enseguida con el dedo. Esa misma sociedad de la que formamos parte y en la que nosotros también señalamos a otros padres. No dejamos de hacernos «bulling parental».

Deberíamos relajarnos un poco y saber que ser padres es mucha responsabilidad, pero la mayor de todas es la de enseñar y dar amor (y eso sabemos todos). En cuanto nos empezamos a preocupar por otros aspectos y dejamos este de lado, es cuando todo comienza a complicarse.

El niño más feliz no es el que más cosas tiene o vive en la casa más limpia. El niño más feliz es el que recibe abrazos, besos y juega con las personas que quiere y le hacen sentirse bien.

Lo mejor sería dejar de ver la paternidad como una competición, como una carrera de fondo y empezar a valorarnos más para poder disfrutar de los buenos momentos. Para nuestros hijos somos los mejores. «Ama y haz lo que quieras».