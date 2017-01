estos ianquis...!!!

Mare de Déu el Trump este quina n'està muntant! Tot just si ha arribat a la Casa Blanca, i ja ha canviat fins i tot les cortines del Despatx Oval! Ha fet despenjar aquelles llises, granats i sòbries; i les ha canviat per unes de barroques i daurades, ben al seu gust ostentós i xaró a més no poder. Sembla que la decoració a la qual ens havíem acostumat amb els darrers presidents no era del seu gust! No hi ha precedents... Espera, sí. Els Aznar. Ana Botella, el 1996 va fer canviar la decoració, perquè malgrat ser mobles del Patrimonio Nacional, ella volia una cosa molt més recarregada. Més del seu gust, que li recordés la seua llar familiar.

Però això és pecata minuta, comparat amb l'embolic que ha organitzat Trump amb les seues relacions amb la premsa. Es veu que el President ignora el paper de notari de la realitat i de transmissor d'idees que té la premsa, i els hi planta cara, amb compareixences sense preguntes. Quina barbaritat! Qualsevol dia compareixerà via pantalla de plasma, com Rajoy. I és que Trump ha alçat un mur (s'han adonat que he introduït hàbilment «mur» per a fer després una transició, veritat?) entre el seu govern i la premsa, i parla de què hi ha qui genera Fake news per deteriorar la seua imatge i traure'n benefici polític. Tampoc no hi ha precedents... Tret del govern de Rajoy, clar, que tenia un Ministre de l'Interior que confabulava amb membres de la judicatura, amb periodistes i mitjans afins, i amb algun cos irregular de policia, per crear notícies falses, fake news, sobre comptes corrents de Mas, o Trias en paradisos fiscals. «Esto la Fiscalia te lo afina», explicava el Ministre en conversa telefònica.

(Atenció que ara ve allò de la transició i el mur) Doncs que resulta que Trump vol fer un mur a la frontera amb Mèxic, per evitar la immigració il·legal i el contraban. Un mur! Veges tu, com si no fos prou amb una tanca de filferro amb «concertinas» que estripa la carn, com la que el govern de Rodríguez Zapatero va instal·lar, i els governs de Rajoy han reforçat. També són per evitar la immigració il·legal i el contraban. Això sí, Trump vol que ho paguen els mexicans, Rajoy és més de pagar-li a Florentino.

També diu el mandatari estatunidenc que castigarà als municipis que col·laboren socialment, i ajuden econòmicament als migrats que hi ha al seu territori. En això Rajoy és més expeditiu, directament no permet al Consell, que amb fons propis, aculla un nombre limitat de refugiats dels què moren de fred i misèria en els camps.

Donald Trump ha dit coses terribles. D'una bestialitat que fa fredor, sobre les persones migrades. Diu que vol que es detinga a tots els migrants il·legals, i que se'ls interne en centres mentre s'esbrina si tenen antecedents policials. Cap persona amb una mínima sensibilitat social, ningú que no siga un xenòfob militant, pot quedar-se tranquil amb eixes declaracions. Per això Rajoy no diu res. Ell ho fa calladet. Té els CIE, que es defineixen com «establiment públic de caràcter no penitenciari, dedicats a la retenció de manera cautelar i preventiva, d'estrangers en espera d'expedient d'expulsió». No delinqüents. Estrangers d'ample espectre.

Por em fa pensar quina serà la posició de Trump respecte als abusos policials sobre persones de raça negra, que han anat produint-se a algunes ciutats dels EUA els darrers mesos. Policies fent ús desproporcionat dels seus mitjans amb conseqüències mortals sobre persones que no representen un perill físic imminent! No sé, és com si el Govern de Rajoy mirés cap a un altre costat, en l'hipotètic cas que membres dels cossos de seguretat dispararen reiteradament boles de goma sobre persones indefenses que intenten guanyar nadant la costa espanyola, amb resultat d'uns quants morts. I imaginem també que foren de raça negra.

En fi, que el President Trump porta el seu etnicisme supremacista i el seu acientifisisme militant al punt de despenjar la versió castellana del web de la Casa Blanca, i tota referència al Canvi Climàtic, perquè no hi creu. És com si Rajoy no tingués al web de Moncloa una versió en valencià o en basc o en gallec (idiomes oficials en alguns territoris, a diferència del castellà als EUA), o digués que això del canvi climàtic és mentida, que li ho ha dit el seu cosí.