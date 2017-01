de la vergonya a l'orgull

Una ressenya periodística recent atribuïa al diputat Miguel Àngel Mulet unes paraules que deien que era «bochornoso» el menyspreu de la Generalitat cap a un dels museus més importants d'art contemporani d'Espanya, referint-se al Museu d'Art Contemporani «Vicente Aguilera Cerni» de Vilafamés (MACVAC), per la desaparició del suport econòmic de la Conselleria de Cultura. Una afirmació amb la qual estic totalment d'acord. I com a vilafamesí encara diria més: ÉS UNA AUTÈNTICA VERGONYA.

Però la vergonya ve de més lluny, senyor Mulet, almenys des del 2009, un temps governat pel Partit Popular de Francisco Camps i Alberto Fabra, un temps en el qual el MACVAC de Vilafamés no ha rebut cap ajuda econòmica de la Generalitat.

Això era una vergonya perquè mentre el Museu de Vilafamés es mantenia en la precarietat més absoluta, els diners públics dels valencians dedicats a art es malversaven. Ara sabem que, presumptament, la directora a l'IVAM prevaricava i falsejava documents. Un desgovern que ha deixat nombrosos deutes que, ara, hem de pagar els valencians.

És una vergonya que la senyora Consuelo Ciscar estiga investigada per mercadejar amb la màfia xinesa que presumptament ha defraudat més de 13 milions d'euros. Mentre ací, el PP dels darrers anys mantenia una nul·la política museística i, com a conseqüència, ignorava també el primer museu d'art contemporani de l'Estat, el MACVAC de Vilafamés.

Ara, però, les coses estan canviant. Des del 2016, el MACVAC ha vist augmentat el pressupost perquè dues institucions de signe polític contrari, la Diputació de Castelló (PP) i l'Ajuntament de Vilafamés (PSPV-Triem Compromís) han incrementat notablement les assignacions. Diners públics destinats a millorar el manteniment de la seu del Palau del Batle, a contractar personal qualificat i a incrementar la divulgació i les activitats. Com a conseqüència el MACVAC de Vilafamés també ha vist com creixia el nombre de visites, un 28% més que l'any anterior, a més dels visitants del programa expositiu extern que ha iniciat. Amb tot això, els vilafamesins en particular, podem estar orgullosos.

Enguany, esperem que el Museu degà de l'art contemporani espanyol puga acollir-se al nou concurs de subvencions de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, convocatòria del 2017, destinades a modernització, conservació, restauració, equipament, adequació d'infraestructures i dinamització de les activitats culturals dels museus. La direcció del MACVAC i l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafamés estem en contacte permanent amb la Direcció General de Cultura i Patrimoni perquè es tinga en compte la trajectòria i els mèrits acumulats durant quasi mig segle d'existència.

Esperem que ben aviat, tot això siga una realitat. Esperem que, d'ara endavant, ningú s'haja d'avergonyir dels nostres governants.

Esperem passar de la vergonya d'altres temps a l'orgull de posseir un prestigiós patrimoni museístic públic, descentralitzat i dinàmic.