El barrio de la amistad y las oportunidades

Peri 18. Desde la calle la Luna, Carlos Laguna reflexiona sobre el potencial de una parte del municipio que dispone de todos los servicios para dar calidad de vida a los residentes, familias con niños que nutren de una gran riqueza todas las calles del barrio

Carlos Laguna no necesita presentación. Sería el típico ejemplo del chiste que lo situaría en el balcón del Vaticano y alguien preguntaría desde la plaza de San Pedro: ¿quién es ese de blanco que está junto a Carlos Laguna? Quedamos en la puerta de su casa. No ha puesto una pierna en la calle y ya saluda a un viandante, a dos, a tres...

Nació en Melilla hace 63 años, pero vive en Castelló desde los 16. Una poliomielitis cuando apenas tenía 5 años le afectó la movilidad de ambas piernas, pero nada ha detenido a un hombre que, acompañado a todas partes por sus muletas, no para quieto. Es un tío duro, pero la emoción le atrapó hace unas semanas al recibir el premio Cermi 2016 por su trayectoria asociativa, en especial por su impagable labor al frente de Cocemfe. Periodista, político, activista, luchador, deslenguado y, permítaseme la expresión, 'sinvergüenza', porque solo así es capaz de tocar en cualquier puerta para conseguir que le escuchen.

Cuando llegó a Castelló, Laguna vivió cerca de las Carmelitas, pero lleva ya más de 30 años viviendo en el entorno de la calle la Luna, a escasos metros de la oficina que el PSOE tiene abierta en la calle Carcagente, partido en el que por cierto militó durante 3 años –de 1976 a 1979– antes de ser el referente en la provincia de la creación del Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez.

Salimos de su portal y lo primero que comenta es la falta de arbolado en su calle: «Mira que lo hemos pedido desde hace tiempo, pero ni caso», se lamenta. Aunque su principal lucha sigue siendo mejorar la accesibilidad del barrio, de toda la ciudad, para las personas con movilidad reducida. Se ha avanzado, «pero hay mucho por hacer», reflexiona. Del barrio, en el distrito este de la capital de la Plana, destaca su gran actividad, con todo tipo de servicios. Uno de los últimos logros fue el centro de salud de Fernando el Católico, pero lo realmente importante, no aquí sino en cualquier rincón de la ciudad, es la presencia de los colegios Fadrell y Blasco Ibáñez, además del IES Caminàs. «Esto es lo que le da carácter al barrio, sobre todo porque es donde se fomentan unas amistades entre el vecindario que perduran en el tiempo».

Laguna, que fue uno de los cofundadores de la asociación de vecinos del Peri 18, asegura que no hace falta ir al centro para poder tomarse un café con un amigo en puntos como el Cañadas, comer a precio asequible buenos menús en lugares como El Garona, tomarse una copa en el emblemático pub Néctar, comprar todo lo que se necesita para la casa, practicar deporte o disfrutar de la cultura que ofrece el cercano Museo de Bellas Artes. Es también el barrio del guiñote, pues no hay bar que no se precie de tener preparado el tapete y la baraja para cantar las 40 en bastos. Laguna también canta, acompañado de su guitarra, pero que nadie aproveche para culparle del temporal de estos días.

Vaquerías

Arquitectónicamente no estamos en un punto de la ciudad relevante, aunque hay auténticas joyas de la historia de Castelló, como las casas de las antiguas vaquerías, en frente del remozado edificio de Cruz Roja, protegidas por el ayuntamiento aunque observamos como un pub se ha saltado a la torera la obligación de preservar una fachada que debía haber sido intocable. Las vaquerías son hoy viviendas empapadas de grandes relatos y un guiño al Castelló del siglo pasado, no tan lejano.

Carlos Laguna recuerda como de joven no había más que calles de tierra en torno a la Cruz Roja, viales por urbanizador donde aún recuerda sus escarceos amorosos de la adolescencia. En la actualidad esta zona es una puerta de entrada a la ciudad por el este, donde sigue durmiendo el sueño de los justos el parque de San José, rebautizado en su día por Alberto Fabra como un 'Parque de los Niños' que se quedó para siempre en el País de Nunca Jamás. Al respecto, asegura que «podremos tener aquí un segundo parque Ribalta y un nuevo pulmón verde, pero lamentablemente los niños no cuentan electoralmente».

Rodeando todos estos solares, donde ocasionalmente aún se ven rebaños de ovejas pastar, está la denominada Ruta del Colesterol, que se ha convertido en un lugar de paseo, de bicicletas y de 'running' para toda la ciudad, con aficionados prácticamente a lo largo de todo el día y de todas las estaciones del año.

Caminando por la calle Cronista Revest nos asomamos a la farmacia de Mario Molina, que ya se ha trasladado a su nuevo local, en frente del anterior. El farmacéutico destaca la actividad del barrio, acogedor y cercano, «lleno de vida» gracias a unos centros educativos que pueblan las calles de niños y niñas. Familias trabajadoras, de clases medias, que también han sufrido la crisis, pero que se han ido adaptando a la nueva realidad económica. Luchadores y reivindicativos, como el propio Carlos Laguna.