Miguel Leal decide para el Villarreal C ante el Ilicitano

Migue Leal evitó el empate del Elche Ilicitano en el Mini Estadi. El gol del vila-realense llegó en el minuto 81, seis después de que el Elche Ilicitano lograse empatar el marcador a base de insistencia. Fue un buen partido que tuvo un final de infarto entre dos plantillas jóvenes que nunca dieron su brazo a torcer. En el caso del filial amarillo ha hecho pleno en este 2017: cuatro partidos, cuatro triunfos para ser segundos en la tabla clasificatoria. Y además para certificar el mejoría del equipo una semana antes de afrontar el partido de rivalidad provincial en el campo del Almazora.

Una genialidad del atacante alicantino del filial amarillo Darío Poveda decantó un primer tiempo muy igualado y muy bien disputado por los dos equipos. El conjunto franjiverde de Vicente Parras salió muy bien desplegado en el terreno de juego y canalizando el juego hacia un verdadero peligro público como es el delantero Sory, o Isma, o los puñales que entraban por las bandas Pedro Montero y Caballero.

Una primera mitad disputada de tú a tú, y donde de inicio el Elche Ilicitano empezó mandando y gozando de buenas llegadas. Menos mal que en el minuto 17 apareció la figura del portero zaragozano Diego Fuoli que en tres ocasiones evitó el gol para los ilicitanos, primero en el tiro de Sory, el posterior rechace que volvió a rematar el 9 del filial del Elche, y después el segundo rechace que golpeó Isma.

Dos penaltis pidieron los visitantes antes del 1-0, que llegó en el minuto 25. Fue la tercera llegada en área visitante. Simón Moreno dibujó la jugada, centró raso y Darío Poveda tocó lo suficientes para desviar el balón al fondo de las mallas. Un bonito gol que decidió un gran primer tiempo.

Igualdad entre los contendientes

La igualdad volvió a ser la nota predominante en un partido que se fue complicando con el paso de los minutos porque el Villarreal C no era capaz de anotar el segundo gol. El Elche Ilicitano se fue creciendo con el paso de los minutos. El ex del Alzira, Habbibe, cabeceó en el minuto 73 y apareció otra vez la figura del portero Fuoli para evitar el empate. Poco a poco fueron llegando los cambios en busca de mejorar el rendimiento. Y lo que se veía venir llegó en el minuto 75. Sory Kaba, que ya había avisado, al final acabó superando a la defensa y al portero Diego Fuoli. Estableció la igualada a falta de quince minutos. No era injusto el empate.

Aún hubo tiempo para que el Villarreal C lograra el gol de la victoria. Seis minutos después del empate, desde la frontal del área goleó el lateral Miguel Leal y el rechace del portero David le llegó a las botas del onubense Simón Moreno, que remató cuando el balón ya había cruzado la línea de gol. Un tanto que vale 3 puntos.