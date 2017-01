El Playas sufre para renovar su título en la Copa del Rey 'indoor'

Con mucho sufrimiento, el Playas de Castellón renovó su título en la XXXVI Copa del Rey de atletismo en pista cubierta que se celebró ayer en el Centro Deportivo Gallur de Madrid. El conjunto provincial sumó su quinto campeonato en esta competición sobre todo gracias a la victoria del burundés Thierry Ndikumwenayo en el 3.000 que dio 8 puntos de oro al Playas. El Barcelona, que no pudo contar con Ilias Fifa, hubo de conformarse con el cuarto puesto de Artur Bossy.

Así, a falta del relevo 4x200, en la clasificación el club de la Plana superaba en un sólo punto a los catalanes (83 a 82). En la prueba de relevos, a los azulgranas les bastaba con quedar por delante de los levantinos, ya que tenían más victorias (7-4), pero el riojano Manuel de Nicolás, último relevista del Playas, aguantó la presión de Lucas Búa y paró el crono en 1:25.24, mejor marca española de la historia. La victoria en esta prueba permitió al Playas finalizar con 91 puntos, dos por delante del FC Barcelona.

En la clasificación final, por detrás de valencianos y catalanes, quedó el Fent Camí Mislata fue tercero con 57, y a continuación quedaron Pamplona At (56), Real Sociedad (52), AD Marathon (52), Simply-Scorpio (35) y SG Pontevedra (34).

Podio femenino

En la categoría femenina, las chicas del Playas consiguieron cumplir con su objetivo y subieron al podio. El club castellonense finalizó con 79 puntos en una cita que se saldó con sorpresa ya que el Valencia, después de 19 años de triunfos consecutivos, cedió su trono a las atletas del FC Barcelona en la cita madrileña.

La Copa de la Reina se decidió antes del relevo. El FC Barcelona podía darse el lujo de no salir, pues dominaba por 9 puntos antes de la última prueba. Venció con 89 puntos, seguido del Valencia (81), Playas de Castellón (79), AD Marathon (53), Pamplona At (44), AA Catalunya (42), Simply-Scorpio (42) y At. San Sebastián (38).

En la actuaciones individuales, cabe destacar a Pablo Torrijos que se impuso con gran autoridad en la competición de triple salto. Saltó 16,17 y obtuvo 31 centímetros de ventaja sobre Íñigo Uribarren, de la Real Sociedad, que finalizó segundo.