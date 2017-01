Una trampa de libro

El Castellón recibe al Segorbe en un duelo desigual. Lo dice la clasificación: los locales están en zona de promoción tras acumular 19 jornadas sin derrota y los visitantes son colistas tras perder todos los partidos disputados a domicilio. Sin embargo, nadie se fía en Castalia ante un partido a priori asequible. El Castellón es especialista en caer en este tipo de partido trampa. Sin ir más lejos, el curso pasado el colista Acero arañó un empate gracias a un penalti en el último minuto.

El entrenador Manu Calleja se encargó de recordar a los suyos en la previa que no hay partido que se gane de antemano. Hay que jugarlo, y hay que jugarlo bien. «Debemos ser conscientes de que será un partido complicado», apuntó Calleja, «y estar muy atentos y muy concentrados, evitar riesgos y no dar ventajas porque el rival está en una situación que necesita ganar, y nos apretará, y nos generará problemas». Calleja subrayó la «obligación» del Castellón de «hacer un buen partido ante nuestra gente y ganar para seguir arriba». El Segorbe, virtualmente descendido, no tiene más obligación que competir y dar la cara. A tenor de las declaraciones del técnico Juan Márquez, con más que ganar que perder, saldrá a por el partido sin excesivas precauciones.

El Castellón ha vivido una semana intensa. Logró rescatar un valioso empate en la reanudación del partido aplazado con el Olímpic, y en apenas cuatro días cambia al líder por el colista. También cambiará de registro. «En Xàtiva teníamos que arriesgar en exceso (se reanudó con 1-0 favorable al Olímpic desde el minuto 54), y quizá abusamos del juego directo, pero ahora volvemos a la normalidad, al sistema que estamos trabajando, pero siempre con la dinámica de ir a por el partido, porque creo que es lo que hay que exigir a esta plantilla». Una plantilla que ha sufrido la baja del mediocentro Armando Corbalán, que estaba cedido por el Mestalla y ha decidido cambiar Castelló por Sestao. En ese sentido, Calleja apuntó que el posible debut de David Guinot «nos va a venir muy bien». La única baja prevista es la del extremo Alexis Meva, que se retiró el pasado domingo tras sufrir unos mareos. «En casa irán todos citados siempre», recordó el entrenador cántabro.

En Castalia, lo futbolístico volverá a convivir con el jaleo institucional. La afición se concentrará en la previa para mostrar su disconformidad con la gestión de David Cruz. Los aficionados exhibirán unas simbólicas tarjetas rojas y se esperan protestas hacia el palco, donde la semana pasada reapareció el presidente.