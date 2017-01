Márquez: «No supimos contrarrestar sus armas»

El Segorbe dio una imagen de equipo aseado en Castalia, pero muy tierno en ambas áreas. Solo encontró el goldel honor con el partido sentenciado y, por contra, pagó muy caras las facilidades concedidas al Castellón, que ventiló el partido por la vía rápida. «No supimos contrarrestar sus armas», aseguró Juan Márquez, el técnico visitante, «habíamos trabajado bien toda la semana, y sabíamos que teníamos un gran rival delante, pero cuando el Castellón ha empezado a carburar nos ha metido cuatro y en la segunda parte ha bajado el ritmo y ha sabido guardar la ropa».

El Segorbe persigue su primer punto a domicilio, donde acumula 13 derrotas. «En los primeros 30 minutos estuvimos bastante bien con balón», comentó Márquez, «pero en fútbol se ataca y defiende, hay dos porterías, y la fortuna no está de nuestra parte de cara al gol». Según Márquez, «por ocasiones el resultado puede ser engañoso. Igual la balanza no debiera estar tan de una parte, pero en el fútbol cuenta el acierto, no es a los puntos como el boxeo».

Un mes clave

El Segorbe de Juan Márquez afronta ahora un mes clave si quiere obrar el milagro y salvar la categoría. «El futuro lo afrontamos con ilusión y trabajo. Soy una persona testaruda en ese aspecto, y vamos a seguir trabajando. A partir de la próxima semana empieza nuestra Liga. Viene el Paterna y no nos podemos permitir más errores. Si el mes que viene fallamos, la temporada estará sentenciada». El conjunto del Alto Palancia es colista con apenas ocho puntos, a doce de la salvación que fija el Buñol, y a siete del penúltimo, el Almoradí. El que marcó en Castalia es el tercer tanto que suma a domicilio en toda la Liga.