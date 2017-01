el sol, por tomar algo caliente

esignémonos: el Villarreal carece de delanteros propiamente dichos; en rigor unos cuantos futbolistas con talento que se sitúan en esa cosa dada en llamar mediapunta, que uno no sabe qué quiere decir realmente, si se está ante un punta que solo alcanza a ser media o a un delantero mediano en función de su escasa eficacia. Al mediodía del sábado, jugaron en la posición más avanzada, por parte del Villarreal, dos mediapuntas ante uno de los equipos que andan con el culo del descenso ardiendo. Ya es sabido que vencieron los titulares del Estadio de la Cerámica, con dos goles de diferencia, el primero marcado por Bruno Soriano rematando en la boca del gol, – Bruno es un pivote de oficio y beneficio – el segundo logrado en remate a la salida de un córner por Álvaro González, un buen central que celebró su gol con gestos de satisfacción y alegría manifiesta. El resto de incursiones sobre área granaína, pólvora mojada que se dice, salvo dos balones a la madera que, de entrar, pudieron estirar un poco más la goleada, después de un final de la mañana soleado y ni gota de viento como habían vaticinado los chicos y chicas de la tele y del tiempo. El dos a cero está bien, a salvo la ineficacia de los que salieron de punteros y se recogieron al vestuario de lo que fueron y son, mediapuntas, y no necesariamente puntas romas. Son futbolistas de otra posición que juegan en distinto lugar, porque no hay delanteros.

La comidilla en las gradas era el rumor del traspaso más o menos inminente del brasileño Pato al fútbol chino, rumor que vino a confirmar el clube con la ausencia del jugador en el encuentro. A la vez, estuvo en el banquillo la mayor parte del partido, Adrián, recién incorporado, que salió ya avanzada la segunda mitad, confirmando lo que ya se sabía de él, puesto que con el submarino jugó la temporada anterior. O sea que, más o menos, seguimos como estábamos, a subrayar la tendencia del entrenador Escribá a dar minutos a jóvenes de la cantera con grandes destellos, ayer Rodrigo y Suárez, se me antoja que muy buenos en lo suyo, y cuya subida al primer equipo habrá que contar entre las virtudes del entrenador, que no son muchas, ciertamente, a juzgar por lo que se le atragantan rivales como el Valencia o Granada, ambos, como otros tantos, visitantes del Estadio de la Cerámica con la lección bien aprendida: al Villarreal hay que presionarle y correr más y todo lo demás se nos dará por añadidura, o no.

Todo podría ser distinto de poder contar con Soldado, con Bakambu y con Cheryshev, lo que podría dar con Sansone en un sitio en la banda que es lo suyo y con efecto multiplicador para él y todos los demás. Pero uno no sabe cuándo puede volver Soldado, qué coño pinta Bakambu donde quiera que esté, ni cómo sigue de bien, de mal o de mediopensionista la lesión del hispano-ruso. Soldado se echa de menos porque es un gran jugador y el líder que el equipo necesita dentro del campo, Bakambu porque tiene dos virtudes definitivas, digo de una velocidad extrema en los primeros metros y en los últimos y Cheryshev porque es rápido y zurdo para poder entrar sobre el área en diagonal y hacer daño. Mucho. El gol les está esperando porque es escaso y porque han pasado ya demasiado tiempo de vacaciones, dícese sin ánimo de ofender la memoria de tres futboleros sin los que el Villarreal, no es lo que debiera, la clasificación aparece muy apretada allá en lo alto y el Estado de la Cerámica, reluciente y alabado por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional públicamente, bien merece un submarino igual de guapo.

Disfrutamos el mediodía del sábado de un partido con un horario también mediapunta, quiero decir entre la mañana y el inicio de la sobremesa habitual; esa hora en que lo que apetece es el vermut, rojo en mi caso, con el añadido del bautismo a base ginebra, a ser posible inglesa, ahora que los de SM andan con el Brexit, conchabados con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, de la que ha desaparecido el primer y único presidente negro, sustituido por un rubio de botella. Del horario, raro, raro, raro, tienen la culpa los chinos, que justamente estos días andan de fiestas de año nuevo, siendo tan viejo. Cuentan que los de Fu Man Chú se dan atracones con fútbol de fuera mientras van preparando el suyo y es por eso que los de aquí tomamos el sol cuando lo que nos está apeteciendo es la paella. Resignación.