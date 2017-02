Fallece un joven de 24 años en un accidente de moto en el Parque del Oeste de Castelló

Un joven de 24 años de edad falleció la pasada noche en la ciudad de Castelló a consecuencia de un accidente con la motocicleta que conducía sin que, en principio, se viese implicado ningún otro vehículo.

Según ha informado la Policía Local, el siniestro se produjo a las 00.10 horas en la confluencia de la calle Escalante con el Parque del Oeste, en el cruce próximo a la avenida Valencia. Por circunstancias que está investigando el equipo de atestados, el motorista perdió el control de la moto y cayó en la calzada. No ha trascendido si el joven llevaba o no el casco reglamentario. Como consecuencia de la caída falleció el motorista, que responde a las iniciales de C. G. G., de 24 años y es de nacionalidad española.

En el siniestro se vio implicada una motocicleta marca Aprilia modelo RS 125 que circulaba por la calle Escalante en dirección hacia la Avenida Valencia, que se salió de la vía y, tras perder la dirección, su conductor cayó a la calzada.

Numerosos conductores y vecinos que en ese momento se encontraban en las inmediaciones de la calle Escalante llamaron a la Sala Municipal de Seguridad y Emergencias 092 para alertar del accidente, asegurando que el conductor de la motocicleta estaba gravemente herido.

Hasta el lugar se trasladaron inmediatamente varias patrullas de la Policía Local de Castelló y una unidad de Samu cuyos facultativos, tras una primera asistencia sanitaria en el lugar del siniestro, trasladaron rápidamente al conductor de la motocicleta hasta el Hospital General con pronóstico muy grave. Posteriormente, ya en el centro hospitalario, C.G.G. falleció debido a las lesiones que presentaba por el accidente de tráfico.

La Policía Local de Castelló tuvo que cortar al tráfico uno de los carriles de la calle Escalante durante más de una hora mientras el equipo de Atestados e Investigación de Accidentes recogía datos y huellas del siniestro y se retiraba de la vía la motocicleta siniestrada.