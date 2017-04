El Consell investiga si el hotel de Vinaròs no quiso alojar a personas con Down

La Agència Valenciana del Turisme (AVT) ha iniciado diligencias para abrir un expediente informativo, con el envío de un inspector, ante un posible caso de discriminación en el hotel Roca de Vinaròs que, supuestamente, negó el alojamiento a un grupo de personas con Síndrome de Down. El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, reclamó ayer «máxima contundencia», en caso de confirmarse la denuncia, y lo calificó de «grave acto de discriminación que no debe permitirse». Colomer mostró públicamente su preocupación y lamentó lo sucedido, que «nada tiene que ver con la cultura de la hospitalidad» de la Comunitat Valenciana. En esta línea, avanzó que «desde la Agència Valenciana del Turisme (AVT) ya se ha enviado rápidamente a un inspector a verificar todos los extremos de esta noticia y, en base a su informe, se actuará con la máxima responsabilidad y se decidirá si es pertinente o no iniciar un proceso sancionador». Así, el secretario autonómico informó que, desde el primer conocimiento de lo sucedido, la premisa ha sido «actuar con la máxima celeridad e iniciar diligencias para abrir un expediente informativo ante un posible caso de grave discriminación». Para Francesc Colomer «es una cuestión de un código ético de comportamiento, de entender el turismo como un disfrute para todos y un derecho universal». Al tiempo que hizo hincapié en que «nuestro compromiso va a seguir siendo garantizar la no discriminación de nadie». «El turismo accesible e inclusivo es una divisa, una bandera y una identidad del modelo turístico al que aspiramos, añadió.



Asimismo, Colomer informó que ha trasladado su preocupación a la Fundación Catalana de Síndrome de Down y aseguró que ya les ha comunicado las medidas que desde su departamento se están tomando.



En un comunicado de la alcaldía, se dice que «el Ayuntamiento de Vinaròs condena cualquier acción que vaya en perjuicio de los derechos fundamentales de las personas y destaca su firme convicción en trabajar siempre en favor de un turismo lo más inclusivo y accesible posible para todos los colectivos, siendo esta una línea de trabajo fundamental dentro del Plan Estratégico de Turismo y a la que se le han dedicado -y se siguen dedicando- grandes esfuerzos».



La Fundación Síndrome de Down Castellón se ha sumado a la denuncia de su entidad homóloga catalana y ha calificado lo sucedido de «grave» acto de «discriminación». La entidad ha indicado que se trata de «una nueva vulneración de derechos de las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual». No obstante, la asociación añade que, hasta el momento, las personas participantes en los diferentes programas de Síndrome de Down Castellón que realizan actividades de ocio como viajes, excursiones, salidas a locales de ocio, participación en actividades deportivas, entre otras, «nunca» han sufrido situaciones como las denunciadas.



Los hechos tuvieron lugar el 13 de abril, cuando el hotel «canceló unilateralmente» la reserva del grupo realizada el 28 de febrero. Desde el hotel aseguran que la reserva no se llegó a formalizar y que en ese momento no tenían habitaciones disponibles, por lo que fueron realojados.