Sergio García: "No hay que darse nunca por vencido; yo siempre he creído en mí"

El golfista Sergio García recibió esta mañana un homenaje en el Club de Campo del Mediterráneo de Borriol ante asociados, vecinos y medios de comunicación tras haber ganado hace poco más de dos semanas el Masters de Augusta. "Ha sido un recibimiento muy bonito. Estas dos semanas han sido muy intensas", valoró Sergio García al inicio de la rueda de prensa que ofreció ayer en la urbanización La Coma de Borriol. García estuvo acompañado de su pareja Angela y sus padres Víctor y Consuelo.

"Ganar un gran título siempre había sido un sueño para mí y poder hacerlo en Augusta ha sido lo aún más bonito", dijo Sergio García. El golfista señaló que este triunfo "es un premio a la consistencia, la perseverancia y la insistencia. No hay que darse nunca por vencido. Al final de cuentas, lo que he demostrado es que siempre he creído en mí". Sergio García recordó ayer en Borriol como transcurrió el torneo y la final que disputó ante el británico Justin Rose.

Sergio García valoró lo que supuso este título en su dilatada carrera. "Estar 16 o 17 temporadas entre los veinte mejores del mundo en 18 años es algo que la gente, a lo mejor, no se da cuenta de lo difícil que es. Tampoco me importa, porque yo sí que sé lo difícil que es. Hay que seguir entrenando para conseguir más cosas bonitas".

Sergio García explicó que durante estos últimos días ha recibido felicitaciones de amigos y personalidades del deporte. Además, también destacó el hecho de haber sido el tercer jugador español en ganar un gran título de golf. El golfista borriolense comentó también como vivió el pasado fin de semana el partido de futbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona que vio en directo invitado por el club blanco y del que tuvo el honor de hacer el saque de honor.