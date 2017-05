Castelló publica las bases del director económico con la duda de si se presentará Lafuente

La plaza más polémica del actual gobierno municipal, motivo de la primera crisis importante en el seno del Pacte del Grau, ya tiene las esperadas bases rectoras. El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer todas la información sobre el proceso selectivo para elegir, en comisión de servicios, a un técnico de planificación y proyección económica, trabajo que esta realizando desde el pasado mes de febrero, envuelto en una gran batalla política, el profesor de Finanzas y Contabilidad de la Jaume I Juan Ángel Lafuente.



Se abre así un plazo de diez días hábiles, a partir de hoy, para que cualquier funcionario de carrera con licenciatura o grado pueda optar a una plaza que tendrá una duración máxima de dos años «en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo». Al margen de los méritos, será una entrevista personal la que marcará la decisión final de la Comisión de Valoración que debe crearse.



Se trata de un paso, adelantado la pasada semana por este diario, que debería servir para apaciguar los ánimos en el seno, no ya del Pacte del Grau, sino del gobierno municipal que forman PSPV y Compromís. No obstante, la duda surge sobre la postura que adoptará el propio Lafuente, que podría perfectamente presentarse a las bases, algo que no aceptarían de buen grado los socios de los socialistas, pero que es una decisión personal del profesor universitario. Además, el hecho de que no haya dimitido en todas estas semanas, pese a la polémica por su nombramiento y al daño que ha causado al Pacte del Grau, dejan en una incógnita su futuro.



La polémica surgió el pasado 7 de febrero cuando se nombró a Lafuente como director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica, una designación que fue impulsada por el PSPV sin estar consensuada con Compromís ni con Castelló en Moviment. Al margen de otras cuestiones, y sin poner nadie en duda la capacitación de la persona elegida, las principales críticas se produjeron por el pasado político de Lafuente, que estaba dentro de la lista electoral socialista y que había decidido, un año antes, renunciar a entrar como concejal socialista al dimitir su compañera de partido Carme Oliver. Tanto desde Compromís como desde Castelló en Moviment se consideró poco ético que Lafuente rechazase ser concejal, con un sueldo medio de unos 40.000 euros anuales, y un año después fuese designado como director de la citada oficina, con ingresos estimados de más de 70.000 euros.





Pleno de febrero



El conflicto fue tal que el 23 de febrero, en sesión plenaria, todos los partidos menos el PSPV votaron a favor de una propuesta de Castelló en Moviment instando al cese de Juan Ángel Lafuente, algo que no se ha ejecutado todavía. De hecho, este viernes está previsto un pleno extraordinario, a petición del PP, en el que como único punto del orden del día está exigir a la alcaldesa que revoque de forma inmediata el nombramiento de Lafuente, algo que en cualquier caso tampoco puede demorarse en el tiempo al estar ya iniciado el procedimiento para cubrir este puesto. Desde PSPV y Compromís parece claro que no se votará a favor de la propuesta del PP al haberse aprobado ya las bases. La duda es saber si Castelló en Moviment, al ser los que impulsaron en febrero el cese de Lafuente, no tendrán otra salida que respaldar la propuesta del PP.