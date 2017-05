El Consell lanza un nuevo plan de ayudas para desempleados de menos de 30 años

La Generalitat Valenciana lanza un nuevo plan de ayudas destinado a los ayuntamientos para que contraten a jóvenes desempleados de menos de 30 años.



Nomdedéu aseguró que Avalem Joves Plus es el plan más «ambicioso» puesto en marcha por el Consell para acabar con el desempleo juvenil. Para ello aportará 26,6 millones de euros a ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, sin descartar una ampliación del mismo, afirmó Nomdedéu, que apuntó que la previsión inicial es que se formalice 2.500 contratos.



Asimismo, recalcó que todos los ayuntamientos de la Comunitat podrán optar como mínimo a la contratación de un joven con el apoyo económico del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que destinará hasta 26.000 euros de contrato anual en esta iniciativa.



El plan contará con dos convocatorias -de siete y 12 meses de duración cada una- y los consistorios podrán presentarse a una o a las dos.



El secretario autonómico de Empleo recordó en la jornada que los jóvenes de menos de 30 años acaparan en la Comunitat Valenciana el 30, 47 % de la tasa de paro y que el 73 % de los parados tienen en formación sólo el título de la ESO como mucho. Además, indicó que la tasa de temporalidad en este segmento de población se sitúa en el 55 73 % y que el índice de parcialidad no deseada asciende al 59, 24 %.



El Consell pretende con Avalem Joves Plus, continuó Nomdedéu, mejorar la ocupabilidad de las personas de menos de 30 años, facilitar su adquisición de experiencia laboral y poner en valor el talento joven «para la modernización de las Administraciones».



El responsable de Empleo consideró que el empeoramiento de las condiciones laborales de los jóvenes ha sido propiciado por la reforma laboral, pero instó a «no despreciar el trabajo temporal», al suponer al menos unos mínimo de ingresos. Para reducir la precariedad, abogó por cambiar la estructura productiva, y al respecto resaltó que el Servef ha variado su forma de trabajar para vincular las ayudas y cursos a las necesidades de las empresas. Remarcó que se elaborará un diagnóstico de la estructura productiva de las comarcas y municipios.