Una década en amarillo

Mario Gaspar (Novelda, 1990) llegó al Villarreal CF en 2007. Jugaba en las categorías inferiores del Albacete Balompié cuando la secretaría técnica amarilla pagó cerca de dos millones de euros por dieciséis canteranos del club manchego. Entonces Mario empezó a jugar en el fútbol base de la entidad de la Plana Baixa y empezó a despuntar. Fue escalando categorías hasta llegar al filial, donde estuvo cuatro temporadas (2007-2011), alternando entrenamientos y apariciones con el primer equipo.



Desde su llegada han pasado ya diez años y el club quiso ayer rendirle un merecido homenaje junto a otros nueve canteranos que también llevan una década de amarillo. Sin embargo, la mejor celebración de esta efeméride sería una victoria el sábado en el Camp Nou y, con ella, un paso casi definitivo en la lucha por la quinta plaza de la clasificación.



«Conseguir un triunfo ante el Barcelona sería una buena forma de celebrarlo y creo que podemos conseguirlo. En casa, en las últimas temporadas, hemos tenido opciones de ganarles pero se nos ha escapado por poco porque son un equipo grande, que en cinco minutos puede darle la vuelta a un partido. Y nosotros vamos con la idea de conseguirlo», reconocía ayer el lateral diestro del submarino, pieza clave en el Villarreal desde su llegada al primer plantel amarillo.



Al lateral diestro alicantino le tocará frenar a algunos de los mejores jugadores del mundo este sábado, entre ellos a Messi o Neymar, aunque no tiene miedo y solo piensa en conseguir su objetivo. «Ellos se juegan la Liga, pero nosotros nos jugamos estar en Europa la próxima temporada. Todos los puntos son importantes de aquí al final y ninguno queremos fallar», apostilló.



En contra, el Villarreal no solo tendrá a una plantilla de ensueño sino también a una afición que aprieta y un estadio imponente. «El campo estará a reventar y va a apretar para que no se les escape la Liga, pero creo que nosotros vamos a tener nuestras opciones también y vamos a pelear al máximo para intentar sumar los tres puntos», insistió Mario, muy satisfecho por sus diez años como jugador del Villarreal y convencido de que algún día podrá celebrar un título con el club de la Plana Baixa.