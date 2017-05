La diputación presiona para que Aiguagest renuncie a la concesión

La Diputación de Castelló reiteró ayer de manera directa a los responsables de la empresa concesionaria de la Piscina Provincial que comuniquen por escrito su renuncia a la concesión de la infraestructura.



El diputado delegado de Deportes, Luis Martínez, ser reunió ayer en el Palacio Provincial con Cándido Carvajal, responsable de la empresa Aiguagest y concesionaria de la Piscina Provincial, que es propiedad de la diputación.



En la reunión, Martínez reiteró la petición de la entidad de que la concesionaria comunique por escrito su renuncia a la gestión para que la diputación pueda iniciar un nuevo proceso de licitación.



Según informaron desde la propia diputación, el diputado delegado del área de Deportes insistió en la presentación de este escrito para garantizar la prestación del servicio y asegurar la continuidad en el funcionamiento de la instalación deportiva.



Así mismo, Martínez requirió que los pasos que vaya a dar la concesionaria camino del concurso de acreedores sean coordinados con la diputación para que el servicio se preste con eficacia y sin interrupciones.



Ambas partes mostraron preocupación por la situación de los trabajadores del centro y constataron que cualquier solución pasa por materializar su continuidad.



En este sentido, el responsable de la concesionaria, Cándido Carvajal, manifestó en relación al encuentro de este miércoles que el diputado se mostró preocupado por el servicio y la situación de los trabajadores y concretó que «desde la diputación nos han pedido que presentemos por escrito la renuncia a la gestión, pero la cuestión está en manos de los abogados».



Carvajal indicó que «al declarar pérdidas en los balances de la empresa, estábamos en la obligación de instar ante el juzgado el preconcurso de acreedores y ahora estamos a la espera de que se nombre un administrador concursal».



El director del centro deportivo apuntó a que este paso se dará aproximadamente en 4 meses y que será este nuevo gestor el que decidirá sobre la renuncia o no a la concesión de la Piscina Provincial. Cándido Carvajal también se mostró convencido de que los usuarios no van a notar una merma en el servicio y confirmó que la principal preocupación se centra en la situación de los trabajadores.



No obstante, insistió en que los problemas económicos se arrastran desde hace tiempo y la diputación era conocedora de ellos. «Presentamos dos informes que detallaban las dificultades económicas de la concesión», comentó, al tiempo que insistió que en las reclamaciones a la propietaria.



En cuanto a las dudas mostradas por el concejal de Compromís José Miguel Carbó en relación a las cuotas del canon abonadas por la empresa a la diputación, Carvajal matizó que «el 5 de abril pagamos un primer plazo del canon de 2015 incluso antes de pedir el fraccionamiento, y este viernes abonaremos el segundo plazo».



La comisión de Hacienda de la Diputación de Castelló aprobó este martes el fraccionamiento del canon que paga Aiguagest por la concesión de la Piscina Provincial correspondiente al ejercicio de 2015 y que se fijó en 20.823 euros. El canon está estipulado en 66.000 euros, pero la empresa y la diputación prorratean la subvención sobe las descuentos en las cuotas que benefician a personas en situación de desempleo.