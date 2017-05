La Generalitat abandona al Castellón

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no saldrá al rescate de un CD Castellón es situación precaria. Ya lo hicieron anteriores gobiernos para inyectarles una buena dosis económica a clubes como el Valencia, Elche o Hércules, pero los actuales gobernantes de la Comunitat Valenciana tienen claro que con el dinero público no quieren ayudar a sociedades anónimas.



Así de claro lo dijo ayer en la capital de la Plana Manuel Illueca, director general de dicho organismo, que vino para informar de las nuevas líneas de financiación del IVF a las empresas del sector cerámico. Se le preguntó sobre la posibilidad de que el instituto pudiera ayudar a un Castellón que está agonizando por los graves problemas económicos y su respuesta fue muy tajante: «La Generalitat no va a cometer errores que cometieron anteriores gobiernos y de los que a día de hoy aún estamos pagando las consecuencias».



Illueca reconoció haber tenido contactos «con gente de Castelló» por este tema y dijo estar al día de lo que le sucede al club de la capital de la Plana. «Estoy al tanto de la deriva que lleva porque, aunque vivo en València, soy hijo adoptivo de Castelló». Al mismo tiempo, el dirigente quiso destacar que «esta nueva directiva (del IVF) no puede implicarse en el mundo del fútbol. Este deporte ha supuesto para el IVF un coste que me costaría mucho estimarlo hoy aquí (en referencia a ayer). Y repito que mientras este Consell esté al frente del gobierno esta cuestión no volverá a repetirse».



Hace años el IVF sí que salió al rescate de diferentes clubes de la Comunitat Valencia, pero la Unión Europea decidió en 2016 que entidades como el Valencia, el Hércules y el Elche deberían devolver todas las ayudas públicas recibidas en forma de avales procedentes del IVF a diferentes préstamos bancarios. «Todo ello ha conllevado, además, la decisión de recuperación de una ayuda de estado ilegal y un castigo muy importante», por lo que Illueca agregó que mientras siga al frente del IVF estas cuestiones «no volverán a repetirse».



El Castellón está a un paso de clasificarse para disputar la fase de ascenso a Segunda División B, pero a nivel económico es una ruina porque su aún presidente David Cruz ha sido incapaz de realizar una gestión digna. El día 9 finaliza el tercer plazo de la ampliación de capital que está siendo todo un fracaso porque la afición albinegra ha visto demasiadas maniobras oscuras del aún propietario del club de la capital de la Plana y hace mucho tiempo que dejó de confiar en él.



Lo que le hace falta al club es que se desbloquee la situación y que uno de los grupos inversores que podrían haberse interesado en la entidad en los últimos meses puedan de una vez cerrar la compra-venta.