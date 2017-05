«Si yo puedo, ellos pueden. Hay que ir más allá y lograr superarse»

Tras «romper» la Hora en Almassora el pasado Jueves Santo y vivir un momento muy especial y de superación, David Mata imparte esta tarde una charla a los alumnos de los seis colegios y la escuela infantil San José de Almassora para inculcarles diferentes valores. La cita es a las 18.30 horas en el Auditori Les Boqueres. El paratleta avanza los objetivos del encuentro con los escolares.



¿Cuál es el objetivo de la charla que impartirá esta tarde?



Sobre todo concienciar de que todo es posible. En las charlas intento inculcar los valores de constancia, esfuerzo, trabajo en equipo, familia, amigos. También hay que mostrar que por un problema que puedan tener los niños hay que salir adelante y aunque en la vida no te dan todo hecho, hay que ir más allá y lograr superarse. Además, en todas las charlas incido en la frase «si yo puedo, ellos pueden» y como ejemplo les enseño mi vida, un vídeo sobre cómo hago la cama, y si yo puedo...ellos también.



¿En la charla también da algún consejo a los padres?



Simplemente dejar constancia que el trabajo de educación tiene que venir de casa. Que les ayuden en los deberes, tienen que estar en la educación de sus hijos.



Y a raíz del accidente que tuvo, ¿cómo ha conseguido salir adelante?



Ha sido gracias a las personas que han estado junto a mi en todo momento, mi familia, amigos y sobre todo mi chica, quien ha estado antes y después del accidente, nunca me ha dejado solo y es mi pilar. Pero yo quiero recalcar que tengo una vida feliz, soy feliz con lo que hago y teniendo un ánimo de lucha se pueden hacer muchas cosas. Hay que pensar que los sueños se pueden cumplir.



Además de inculcar los valores, también impulsa el deporte entre los menores. Y es que ¿qué lugar ocupa el deporte en su vida?



Para mi el deporte es un estilo de vida. Todos los días intento practicar alguna disciplina, si no son artes marciales, es «running». Para mi el deporte es una fuente de inspiración, me hace la vida más entretenida y no me ha dejado entrar en depresión ni ser pesimista. Un ejemplo de no hundirme tuvo lugar hace poco, en la celebración de la MIM (Marató i Mitja) que tuvo que retirarme. Ante estos casos, en ver de hundirse hay que seguir adelante y ya estoy pensando en la MIM del próximo año.



¿Y qué deporte recomendaría a los niños?



Pues sobre todo un deporte en el que ellos sean felices.



Por último, ¿cómo se sintió al poder «romper» la Hora en Almassora el pasado Jueves Santo?



Todavía recuerdo ese momento con mucha emoción. Me acuerdo que se me puso la piel de gallina ya que tocar el bombo es algo que pensaba que no iba a poder hacer nunca, pero gracias a la prótesis que me hicieron ese sueño se ha hecho realidad. Además poder derribar esa barrera me ha dado un gran chispazo de adrenalina.