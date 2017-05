Soldado: "Nunca he ganado en el campo del Barcelona"

El delantero del Villarreal, Roberto Soldado, señaló en rueda de prensa que nunca ha ganado el Nou Camp y que espera poder lograr su primera victoria en el encuentro que jugarán allí este sábado.

"Nunca he ganado en el campo del Barcelona, espero que esta sea la primera vez y que pueda sumar una victoria en un campo tan importante", afirmó el ariete, a pesar de reconocer la dificultad que ello supone.

"Es complicado frenar a los jugadores del Barcelona, está claro que debes tener un día excelente y que ellos no lo tengan. Los tres de arriba no hay calificativos para ellos, por lo que sabes que debes trabajar fuerte, dejarte la vida y esperar tener suerte para sacar algo allí", señaló.

"Hay que aguantar y aprovechar opciones es un campo en el que sabes que vas a sufrir mucho, en el que es complicado lograr resultados, pero es una campo en el que sabes que vas a tener oportunidades, que si aguantas y defiendes bien, puedes tener tus opciones", prosiguió.

El delantero valenciano señaló que están preocupados por lograr puntuar de cara a la lucha por jugar la próxima temporada en competición europea y que no le preocupa si pueden ser jueces de la liga, ante el mano a mano que mantiene el Barcelona con el Real Madrid.

"No nos preocupa lo de ser jueces de la liga, nuestra idea es la de centrarnos en lo nuestro y no en lo de los demás. Necesitamos clasificarnos para competición europea y ese es nuestro objetivo y nuestra obsesión", recalcó.

"Barcelona es el primer partido que tenemos y solo pensamos en ganar y en nada más. Sabemos que los rivales están apretando y nos van a complicar hasta el final, por lo que necesitamos de todos los puntos y pensamos en ganar donde sea", aseguró Soldado, quien no descartó luchar por la cuarta plaza mientras tengan opciones.

El atacante que regresó al equipo en la parte final de la temporada tras la grave lesión que sufrió en pretemporada reconoció que no esperaba entrar tan pronto en el equipo y disputar tantos encuentros.

"No me esperaba jugar tanto, no estoy al mejor nivel pero estoy aportando cosas buenas para el equipo y eso me da mucha tranquilidad. No esperaba jugar desde el inicio, llevo dos meses y medio compitiendo y a veces noto que no he tenido una pretemporada, porque me cuesta en la recta final de los partidos. Pero en lo que pienso es en vaciarme y ayudar al equipo en los minutos que estoy en el campo", indicó.

"No me esperaba jugar a este nivel, pero creo que si es así es por el trabajo de estos seis meses, por ese trabajo con los fisios y recuperadores es por lo que estoy ahora así", agregó.

Por último, restó importancia a las bajas con las que afrontan el partido ante el Barcelona, ya que recordó que en otras ocasiones han sabido solventar situaciones similares.

"Este es un equipo que rinde aunque le falten jugadores, tenemos una plantilla competitiva y se ha demostrado cuando han habido bajas. Por eso a pesar de tener bajas importantes, estamos seguros de que el equipo va a competir y a dar la cara", concluyó.