El Villarreal se queda sin final

Se llama Dani Gómez, es de Alcorcón y juega en el Real Madrid. Y ayer se convirtió en la bestia negra del Villarreal juvenil. Hace once meses con su gol en el minuto 92 (el 2-2) en el Mini Estadi privó al submarino de disputar su primera final de la Copa del Rey y ayer en Ourense fue el encargado de arruinar las aspiraciones de los amarillos de llegar a la final de esta Copa de Campeones que ya es historia para el equipo de Javi Calleja.



El partido se le torció al Villarreal a las primeras de cambio. Al tercer minuto de juego Dani Gómez definió muy bien una jugada desde la derecha de Alberto Fernández. Poco a poco se fue recuperando el equipo de la Plana Baixa, pero cuando mejor estaba encajó el 2-0. Toni Segura asistió de nuevo a Dani Gómez y este no perdonó. Pudo recortar la diferencia antes del descanso Iván Martín, pero el central Manu Hernando sacó el balón bajo palo.



La segunda parte no dio tregua a nadie. En el minuto 48 Toni Segura estrelló el cuero a la cruceta amarilla, en el 54 el portero murciano Josele le paró un penalti a Óscar Rodríguez que pudo haber sido el 3-0 y, a última hora, también pudo ampliar el marcador Javi Llario, pero el mejor de los amarillos, Josele Martínez, evitó el tercer tanto merengue.



El equipo de Javi Calleja cometió demasiados errores no forzados en la segunda parte. Le faltó frescura e intensidad y el Real Madrid acabó siendo demasiado rival. Al final mala suerte porque los madridistas dejaron sin Copa de Campeones a un Villarreal que desde hoy ya piensa en el Málaga, su primer rival en los octavos de final de la Copa del Rey (el día 13).





Final decidida



El domingo a las 12.30 horas se jugará la final: Real Madrid-Málaga. Por la mañana, los malagueños lograron el billete tras remontarle el marcador al Celta (3-2).