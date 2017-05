Bruno y Álvaro tienen pocas opciones de jugar en el Camp Nou

Los futbolistas del Villarreal Bruno Soriano y Álvaro González no se ejercitaron tampoco ayer con sus compañeros y ni siquiera salieron al terreno de juego a trabajar en solitario, lo que reduce en mucho sus opciones de poder jugar mañana ante el Barcelona en el Camp Nou (18.15 horas).



Hoy será la última sesión de trabajo de cara al partido contra el FC Barcelona, por lo que un posible regreso de ambos jugadores parece ya más complicado al no haber entrenado todavía con el equipo en toda la semana.



El capitán sufre una tendinitis rotuliana en su rodilla izquierda, mientras que Álvaro González padece una sobrecarga en el obturador derecho de su cadera. El que también sigue fuera del equipo es el defensa Víctor Ruiz, quien ya lleva tres semanas sin trabajar con el equipo, lesionado, por unos problemas en su tobillo.



Tampoco se ejercitó en el día de ayer el delantero Roberto Soldado, pero era más por un tema de descanso y no por una lesión que pueda hacer peligrar su presencia para el encuentro ante el conjunto de Luis Enrique. El atacante valenciano se ha convertido en un fijo para Fran Escribá desde que se recuperar de su lesión y ocupa habitualmente la parcela ofensiva del submarino junto a un Bakambu que se encuentra en racha y que aspira a marcar algún gol el sábado en el Camp Nou.