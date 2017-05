La cuenta pendiente de Soldado

«Espero que esta sea la primera vez y que pueda sumar una victoria en un campo tan importante», confiesa «Debemos trabajar fuerte y dejarnos la vida», avisa

Roberto Soldado lleva desde la temporada 2005-06 en la Liga española. Con la excepción de las temporadas 2013-14 y 2014-15, en las que militó en el Tottenham inglés, el delantero valenciano es ya un clásico en la competición doméstica y siempre ha demostrado un gran acierto anotador en todos los equipos en los que ha estado.



Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia y ahora el Villarreal son los clubes a los que Soldado ha defendido en la Liga española. Y, curiosamente, con ninguno de ellos ha sido capaz de ganar al FC Barcelona en el Camp Nou. Quizás por este motivo, el encuentro de mañana toma una relevancia especial para el futbolista de València, quien espera ofrecer una buena imagen ante el cuadro blaugrana y, por qué no, conseguir la victoria en dicho feudo por primera vez en su carrera como futbolista profesional.



«Nunca he ganado en el campo del Barcelona, pero espero que esta sea la primera vez y que pueda sumar una victoria en un campo tan importante», confesaba ayer el jugador del Villarreal pese a reconocer la dificultad que comporta enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo y que encima se está jugando el título de Liga con el Real Madrid.



«Es complicado frenar a los jugadores del Barcelona. Está claro que debes tener un día excelente y que ellos no lo tengan. Los tres de arriba no hay calificativos para ellos, por lo que sabes que debes trabajar fuerte, dejarte la vida y esperar tener suerte para sacar algo allí», señaló.



Es más, Soldado cree que para conseguirlo «hay que aguantar» y tener paciencia para «aprovechar opciones es un campo en el que sabes que vas a sufrir mucho, en el que es complicado lograr resultados». «Es una campo en el que sabes que vas a tener oportunidades, que si aguantas y defiendes bien, puedes tener tus opciones», justificó.



Y el Villarreal, más que nunca, necesitará tener esas opciones para intentar sumar ya que, si el Barça se juega mucho, también lo hacen los de Escribá, inmersos en la pelea por conseguir la quinta plaza y jugar en Europa la próxima temporada. «No nos preocupa lo de ser jueces de la liga, nuestra idea es la de centrarnos en lo nuestro y no en lo de los demás. Necesitamos clasificarnos para competición europea y ese es nuestro objetivo y nuestra obsesión», recalcó.



«El de Barcelona es el primer partido que tenemos y solo pensamos en ganar y en nada más. Sabemos que los rivales están apretando y nos van a complicar hasta el final, por lo que necesitamos de todos los puntos y pensamos en ganar donde sea», aseguró Soldado, quien no descartó luchar por la cuarta plaza mientras tengan opciones.



Al Camp Nou el Villarreal llegará con muchas bajas, una circunstancia que no preocupa en exceso a Soldado, quien confía en sus compañeros ya que en ocasiones anteriores han sabido contrarrestar esta circunstancia. «Este es un equipo que rinde aunque le falten jugadores, tenemos una plantilla competitiva y se ha demostrado cuando han habido bajas. Estamos seguros de que el equipo va a competir y a dar la cara», dijo.