Distracciones

T engo un tío que cada vez que ganaba el Levante un partido importante, durante algún tiempo, me enviaba un mensaje de felicitación al teléfono. Primero traté de explicarle en vano que trabajo en Levante el periódico y no en Levante el club de fútbol, pero después pensé que tampoco importaba demasiado. Si era feliz acordándose de mí de vez en cuando, pues bien, no le hacía daño a nadie, no iba ser yo quien le quitara la ilusión al hombre.



El sábado esperé por supuesto su mensaje por el ascenso a Primera del Levante, pero no llegó, así que sospecho que alguien le habrá informado de su error y ahora tengo miedo de encontrármelo en el pueblo en verano.



No es ese mi único miedo, porque ya sabéis que me paso la vida sufriendo. Presencié desde la media distancia el meritorio éxito del Levante y me alegré por mis amigos granotas, con los que los orelluts siempre hemos sentido una conexión cercana, en cuanto a parias y orillados. Luego vi en el palco a Puig, presidente de la Generalitat, y a sus asesores celebrándolo en las redes igual que Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas, y padecí un ataque de envidia totalmente insana. No por estar en Primera, no, sino por aquel ayuntamiento de València que avaló en bloque al club cuando lo necesitaba, por el traspaso forzado de poderes, después, o por el empujón que le dio la Generalitat para sembrar esa Fundación que salvó al Levante del desastre.



Algunos de ellos son los mismos que ahora nos dicen que aquello estuvo mal y que no se debió hacer, y yo pienso cuánto me gustaría ser uno de esos que en este punto, con su club salvado (y no solo el Levante, claro, que es el otro pobre de esta historia), nos aseguran que lo nuestro es imposible, que es una pena pero que nos apañemos, que el dinero público (y lo que no es dinero, quizá más importante) está para todo menos para el Castellón, ese jaleo que tan variadas alergias produce, que tanta falta de voluntad desnuda. Esa superioridad moral que nos regalan no la quiero para nada.





En el umbral, políticos que hagan política y jueces que hagan justicia es todo lo que necesitamos para evitar la muerte, pero de momento están siendo tan torpes que el Partido Popular, que convirtió el Castellón en su chiringuito y lo dejó caer a Tercera después, debe estar dejando sin palomitas los supermercados. No creo que los Fabra, Sales, Carrasco, Altava y compañía, cómplices como poco del desaguisado, soñaran con este espectáculo de incapacidad o malicia que padece el ayuntamiento por igual, ni siquiera cuando el presidente Cruz transformó el palco en el cementerio de elefantes popular, con Mut, Farnós y compañía, y se engrasaron relaciones desbloqueando el dinero del aeropuerto. Sigo sin entender por qué la que fue oposición en aquellos años de fiesta de Castellnou, ahora gobernante, no toma un papel protagonista en la causa judicial abierta con todas las conexiones sabidas en el caso. Sigo sin entender por qué andan más interesados en señalar responsables externos que en buscar soluciones, mientras tanto.



Será por paciencia. Seguiremos esperando.





Con la supervivencia del club me pasa lo mismo que con el porvenir del equipo de cara al probable play-off. Me preguntan si soy optimista y contesto que no mucho, pero qué remedio. Estamos obligados a la esperanza, la gasolina irracional del hincha, pero que no nos pidan confianza porque la confianza atiende a hechos y razones, y de eso andamos extremadamente escasos.



Mientras, Cruz ha seguido a lo suyo: a secuestrar el vestuario igual que secuestró el club previamente. No me gustaría ser futbolista porque generalizarían conmigo, porque no sabría qué hacer: porque el mismo chantaje emocional de la grada se sufre ahora en el verde, igual que el mismo abandono del consistorio, igual que el cúmulo de (des)informaciones interesadas, igual que el peligro de ser manipulado, igual que pasar de víctima a culpable sin que nada haya cambiado. Se dejó en su día en minoría a quienes se tenía que dejar en minoría, sin que faltaran colaboradores, para añadirlos después sin remordimientos a la serie de distracciones menores que alejan la vista de juzgados y palcos.