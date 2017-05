Un economista pone de ejemplo al clúster cerámico como modelo de éxito empresarial

La Generalitat apuesta por reindustrializar la Comunitat Valenciana tras los años del «boom» inmobiliario y en sus planes para cambiar el modelo productivo señala a la cerámica como uno de los sectores a tener en cuenta. El catedrático de Economía en la Universidad de Zaragoza y Premio Jaume I, Vicente Salas, participó ayer en Castelló en un ciclo de conferencias organizado por el Consell y ratificó esta idea; mencionó al clúster cerámico como modelo mundial de «éxito».



El economista impartió una ponencia sobre el «tamaño y el desarrollo» en el marco de la segunda jornada del ciclo de conferencias que ha programado el Gobierno valenciano para debatir con la sociedad civil respecto a la transformación del modelo económico. Ayer congregó en el CdT del Grau a representantes de los agentes socioeconómicos de la provincia.



Salas consideró que el tamaño de la empresa no es «determinante» sino que lo es la forma de gestión. Así, citó a la cerámica como ejemplo de un sector formado por empresas de tamaño medio que crece gracias a la «colaboración» de las mismas a través de un clúster o distrito. «Esta colaboración es una solución para compensar el déficit en el tamaño», subrayó el catedrático, que se desmarcó de esta forma de las opiniones vertidas en los últimos años desde algunos ámbitos del sector que han abogado por incrementar la estructura de la estructura empresarial.



Salas también estimó «fundamental» el separar la propiedad de la dirección «para que la empresa familiar pueda continuar siendo un éxito».



A su juicio, «todo lo que se avance en la línea de los protocolos familiares que intentan dejar claro que una cosa es la propiedad y otra la dirección es clave para que el modelo sea un éxito».



Las dos velocidades después de la crisis con grandes grupos que concentran mucha producción y empresas de menor tamaño, insistió, son estrategias «que deben ser compatibles» porque «la dimensión no tiene que ser determinante», sino que «hay que encontrar la dimensión adecuada al modelo de ventaja competitiva sobre el que te vas a apoyar».



El profesor reflexionó además en torno a dos líneas sobre por qué en España no crecen las empresas: los factores externos como regulación, fiscalidad e incluso baja competencia en los mercados y costes de hacer negocios en España y el modelo de empresa y sus factores internos.



El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, abordó la importancia de «romper la dicotomía empresario empresa». En su opinión, se ha de tender hacia una «empresa participada» y abogó por promover un modelo «cooperativo» en el que aumente la participación de los trabajadores y se potencie la flexibilidad interna. «La economía es social o no lo es», remarcó Climent. Asimismo, anunció la elaboración de un plan estratégico de la industria.



El conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó que estas jornadas «servirán para saber situarnos en el mundo cambiante y globalizado de la economía».



Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, defendió la necesidad de realizar un diagnóstico del tejido productivo «para saber qué recorrido podemos hacer juntos»e insistió en reclamar al Gobierno más financiación para la Comunitat y el desarrollo del corredor mediterráneo. También aseveró que el ayuntamiento dedica cinco millones en políticas de empleo.