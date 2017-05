Había una vez un circo

Circo. Una palabra que le gusta masticar al portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Jose Pérez Macián, para definir la comisión de investigación abierta por el ayuntamiento con la meta de dirimir la gestión económica en el área de fiestas de 2008 a 2015. Dentro de un circo hay muchos personajes: trapecistas, saltimbanquis, escapistas, comefuegos, tragasables, hombres bala o payasos. No sabemos qué papel habrá dibujado en su mente el edil popular para los representantes del PSPV, Compromís, Castelló en Moviment y Ciudadanos, todos ellos coincidentes en reconocer que algo huele a podrido en las cuentas de las fiestas del periodo investigado. Lo que tenemos claro es que Pérez Macián es un gran volatinero. Le gusta caminar sobre el alambre, y lo practica como un profesional, pero desconocemos si hace piruetas con red.



Para el ciudadano de a pie debería cuanto menos ser llamativo que, de cinco formaciones políticas que hay en el consistorio, cuatro de ellas, cada una de su padre y de su madre, han concluido la posibilidad de «ilícitos penales» y, como poco, irregularidades, además de descontrol financiero y muchas dudas sobre las contrataciones en la época de Jesús López como mandamás de las fiestas de Castelló. Pero, mire usted, para el Partido Popular todo ha estado fetén.



Se podría pensar que los representantes populares han estado jugando al Candy Crush mientras iban pasando por la comisión de investigación los diferentes representantes del mundo de la fiesta, muchos de ellos relatando tal caos en la gestión de las cuentas económicas que asusta. Pero no, se lo confieso, han estado ahí, atentos a los desmanes que se han ido escuchando, a las confesiones de López, al descontrol de las adjudicaciones... Vamos, al Armagedón.



Todo está bien para el PP, pero hay que entenderlos. Han estado gobernando durante 24 años a sus anchas, y si finalmente la Fiscalía entrase a investigar el destino de miles de euros de las arcas municipales, quizás más de un personaje circense debería pensar en coger un monociclo y salir a escape.



El informe final del Partido Popular debería ser decepcionante para sus propios votantes, pero su hinchada fiel seguro que se lo perdona. Ignoran, en los 9 folios de sus conclusiones, todas las maldades que se han escuchado, y eso que estarían al tanto de muchas de ellas pues 24 años gobernando no son para que a uno le entre la risa.



El Partido Popular se ha esmerado en recordar que la Fundación Municipal de Fiestas fue aprobada en 1988, con informes desfavorables del Secretario y del Interventor, con el socialista Daniel Gozalbo como alcalde. Pero no se muestra en absoluto crítico; es más, maneja de forma hábil la situación al defender que se dio un gran paso para dar autonomía «a los hombres y mujeres que hacen posibles las fiestas».



Al PP le daba igual lo que se iba a oír en la comisión. Desde el inicio, y hasta el final, la han utilizado como arma política, acusando al portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, de estigmatizar al ¿intocable? món de la festa. Quizás ha errado el presidente de la comisión, cierto es, en la citación de algunos testigos, pero la mayor parte de ellos han sido muy elocuentes. Pero el PP no quería escuchar verdades que duelen durante su gestión y ha sido capaz de sacar de la chistera un mensaje demagógico que sin duda ha calado entre muchos ciudadanos: PSPV, Compromís y CSeM van en contra de la fiesta.



Todo apunta a que el tema acabará en manos de la Fiscalía, porque aquí estamos hablando de indicios que apuntan a presuntos delitos, no solo de Jesús López, sino de posibles prevaricaciones y malversaciones de fondos públicos ya que, año tras año, las diferentes corporaciones han ido aprobando las cuentas de la Junta de Fiestas pese a las irregularidades advertidas constantemente por los técnicos municipales. No tenga dudas el señor Pérez Macián: estamos ante un circo, pero no en el de la risa, y diversión, sino en el de los horrores y la decepción.