Paco López renovará automáticamente si clasifica al filial para el «play-off»

A falta de dos partidos para cerrar la fase regular de la competición, el filial amarillo es quinto en la tabla con los mismos puntos que el cuarto, que es el Badalona y al rival que intenta desbancar desde hace dos meses.



La temporada pasada cuando Paco López renovó se puso una cláusula en el contrato por la cual el experimentado entrenador valenciano renovaba automáticamente esta temporada en caso de volver a clasificar al conjunto de la Plana Baixa para disputar el play-off de ascenso.



Paco López llegó al Villarreal en octubre de 2013 para salvar el segundo filial del descenso a Regional Preferente. Estuvo 25 partidos al frente del banquillo amarillo que hasta ese momento había tenido a dos entrenadores: Tito García Sanjuán y Eder Sarabia. Consiguió la permanencia tras ganar doce encuentros, empatar cinco y perder ocho. En verano de 2014 fue ascendido al Villarreal B tras la no renovación de Lluís Planagumà y esta es la tercera campaña al frente del primer filial, donde acumula 114 partidos, con 49 victorias, 36 empates y 29 derrotas.



En las últimas semanas, desde Alicante se viene informando de que Paco López está en la terna de candidatos para el banquillo del Hércules de cara a la próxima temporada. No seguirá Carlos Luque y los otros dos que gustan, a parte de Paco López, son Manolo Díaz (ex de la Ponferradina) y Vicente Moreno (ex del Nàstic de Tarragona). En el caso de Paco López se caería de la terna si clasifica al Villarreal B para el play-off porque renovaría automáticamente con el equipo de la Plana Baixa aunque habría que ver si finalmente querría cumplir lo acordado o, por el contrario, cambiar de aires.