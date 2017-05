La Vilavella pedirá explicaciones al exalcalde sobre el parking subterráneo

El exalcalde de la Vilavella, José Luis Jarque, será convocado en breve para que dé explicaciones sobre la adjudicación y las obras de construcción del parking subterráneo de la localidad. Así lo decidieron los integrantes de la comisión de investigación que se puso ayer en marcha, donde por unanimidad se determinó la necesidad de reclamar la participación en este proceso aclaratorio a «los ex concejales miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular desde el año 2006 hasta el 2009».



Los concejales populares no serán los únicos a los que se les pedirá que aclaren las dudas que envuelven la ejecución de este proyecto, ya que también está previsto convocar al secretario del ayuntamiento y a los representantes de la empresa concesionaria, Renos. Las preguntas que se formularán a todos ellos no serán pocas ya que, como ya denunció en su día la alcaldesa de la Vilavella, Carmen Navarro, existen serias dudas sobre un proceso que llevó a plantear la construcción de un aparcamiento subterráneo de 38 plazas, «por el que se firmó un contrato y un pliego de condiciones», pero que acabó siendo de 79, todas ellas sin utilidad alguna, ya que esta infraestructura nunca ha abierto sus puertas.



También se pretende esclarecer por qué la empresa concesionaria no ha cumplido el pago de un canon anual.