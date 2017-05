xocar amb els mobles

Va ser Franklin Delano Roosevelt el que va establir el paradigma napoleònic dels cent dies per mostrar els primers fruits de la seua presidència. En eixe temps va aconseguir aprovar quinze lleis urgents per sanejar una nació malalta.



El bipartit i mig que patim els castellonencs, durant els primers cent dies va intentar aprendre a no xocar massa amb els mobles del Palau Municipal. Els primers cent dies van ser els de l'absència de gestió, la manca de solucions i els atacs a les associacions veïnals. La gent al principi davant la inacció, la paràlisi i la mala traça es deia: 'és normal, han d'aprendre. Porten molt poc de temps'.



És el que passa quan s'arriba al poder des de la demagògia i el populisme. Els polítics populistes ascendeixen perquè aconsegueixen fer creure a la gent en la falsa facilitat de les seues expeditives respostes.



Però quan arriben al poder queden en evidència que ni tenen facilitat, ni tenen respostes; o les que tenen no són eficaces. Al darrere de cada falsa solució sempre apareix un nou problema. I és que la política de veritat té poc a vore amb la verborrea.



La indulgència dels primers cent dies es va tornar incredulitat en complir-se el primer any de govern, perquè en dotze mesos havien fracassat en quatre qüestions que eren essencials per als signants del Pacte del Grau: acabar amb els desnonaments, aplicar polítiques actives d'ocupació, dissenyar un pla estratègic de turisme i baixar els impostos.



Bé, a l'acabar el primer any de les cent cinquanta-tres famílies que havien demanat ajuda per desnonament, només tres estaven en condicions de rebre-la –i això que l'alcaldessa s'havia atrevit a dir que 'Castellón ha cerrado el círculo de los desahucios'. Tot fum de palla. Pel que fa a l'ocupació, en el seu primer any no van ser capaços d'activar cap dels seus projectes estrella: ni jornals de vila, ni foment de l'economia social i cooperativa. Res de res.



Del Pla de Turisme plagiat, millor no comentar-ho. Es va convertir en vergonya absoluta. Plagi local, vergonya nacional. I de baixar els impostos, que no era sinó una impostura completa venint de l'esquerra, evidentment una trola més; ni els van baixar, ni paguen més els que més tenen, que és la cançoneta que tant els agrada i mai acompleixen.



I ara que arriba el segon any de mandat, anem pel mateix camí: el pufo de les Festes, la paràlisi del PGOU, l'embolic de la Banda Municipal, les contractacions a dit, ... El que està clar és que l'aterratge a la Plaça Major del bipartit i mig demostra la debilitat essencial dels polítics oportunistes, que sols resulten tolerables o inofensius quan temperen el seu esperit aventurer trufat de demagògia, o quan encerten perquè rectifiquen, que són les més de les vegades, per no dir les úniques.



Però fins i tot quan encerten al rectificar, el seu pragmatisme els vulgaritza perquè fora de l'aparença radical no són més que uns aficionats incapaços d'avaluar riscos i que és llancen de cap al precipici del ridícul.



Ara la gent comença a no ser ni tan indulgent, ni tan comprensiva amb els aficionats. I estos segueixen xocant amb els mobles i ja han començat a trencar-ne.