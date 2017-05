Borriana abre el nuevo curso fallero con el montaje de las 19 cruces de mayo

Diecinueve cruces grandes e infantiles se montaron ayer por la noche en Borriana, una actividad social que sirve como anuncio de que el barrio que la instala plantará falla en el año siguiente, en este caso 2018, en el que la Junta local fallera celebra su 75 aniversario.



La localidad vive, un año más, las tradicionales cruces de mayo. Es la primera actividad del recién iniciado curso fallero, momento en que las comisiones no suelen gozar de un buena economía. Sin embargo, las hay que para conseguir un buen banderín o premio ofrecen un excelente trabajo e invierten lo que tienen y lo que pueden recaudar.



La noche del montaje de las cruces es muy similar a la Nit de plantá. Eso sí, con una diferencia, en las cruces de mayo la responsabilidad es de los falleros, dado que son estos los que realizan el trabajo, el diseño y cuidan de los detalles propios de la época donde las flores tienen prioridad. Por el contrario, en los monumentos falleros el artífice y responsable del trabajo es el artesano, siendo los falleros simples ayudantes o colaboradores.



Otra de las diferencias está en que las comisiones no ofrecen buñuelos, no hay grandes cenas (más bien el tradicional pa i porta) y mucha actividad para los falleros. No en vano, el trabajo de colocar los claveles se tiene que realizar en unas horas y mantenerlo fresco para estar expuesto el sábado (hoy para el lector y domingo (mañana), en los mismos puntos donde en marzo del siguiente año se plantará fallas.



Por tanto, a lo largo del fin de semana estarán expuestas las cruces de mayo, con su correspondiente zona ajardinada, que para los falleros tiene tanta importancia como la propia cruz.



Desde el pasado martes se prohibió el tráfico en aquellas calles o plazas donde hoy ya hay plantada una cruz.



Las comisiones falleras han hecho un gran esfuerzo para realizar 19 cruces grandes e infantiles, ambas con la correspondiente zona ajardinada, en las que han participado diseñadores, albañiles y fontaneros, miles de docenas de flores con las que los falleros han trabajado durante toda la noche. Aquellas comisiones que cuentan con oficios entre los falleros realizan un mayor trabajo en las calles de la ciudad.