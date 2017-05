Escribá: «Debemos pensar en nosotros mismos sin mirar los demás partidos»

? El técnico del Villarreal, Fran Escribá, afirmó ayer que el partido del conjunto amarillo ante el Barcelona de esta tarde es el «más complicado de la temporada». El entrenador valenciano reconoció que el Barcelona no es el «mejor rival a estas alturas de temporada» porque la clasificación está muy ajustada y hubiese preferido «jugar contra otros rivales». «El Barça se juega la Liga y su motivación será máxima, lo que multiplica la dificultad. Nuestra idea tiene que ser ir a ganar, como hemos hecho contra todos los equipos grandes esta temporada», apuntó.



«Es lógico que nuestros rivales directos piensen que vamos a perder, pero ellos también tienen partidos complicados pero debemos pensar en nosotros mismos, sin mirar los partidos de los demás», añadió.



Respecto a la táctica para afrontar el encuentro del sábado, Escribá anunció que el Villarreal posee «buenos mecanismos defensivos» tal y como demostraron en la primera vuelta. «Para mañana tenemos la idea la defender juntos y aprovechar nuestras opciones para hacerles daño arriba. Aunque no queremos ser defensivos. No queremos estar atrás y la idea es tener el balón lo máximo posible», sentenció el técnico del Villarreal.



«Quiero que pisemos campo contrario y que no solo juguemos al contragolpe», avisó Escribá.