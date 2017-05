La Fepac achaca la muerte de abejas en la provincia a problemas «puntuales»

La Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos (Fepac-Asaja Castelló), tras la mortandad de abejas que, según trasladaron apicultores de Onda, Artana y Vila-real afectó al 50% de su población y producción de miel en sus colmenas ubicadas en los dos primeros municipios, Castelló y también Nules, aseguran «no tener constancia de manera generalizada que el problema sea extensible a otras zonas», y «tampoco tenemos síntoma de alerta de sintomatología y plagas que puedan afectan a las colmenas».



Levante de Castelló vincularon la muerte de estos insectos al uso de «pesticidas agresivos», aunque desde la agrupación inciden que «a fecha de hoy (ayer para el lector)» los apicultores asociados a la federación «no nos han manifestado esta mortandad, ya sea por tratamientos o por problemas de alimentación».



Sin embargo, según puntualizan, «esto no quiere decir que no se hayan producido», sino que «haya podido ocurrir por barrios».



Desde Fepac-Asaja afirman que «no hay ningún motivo de alarma», tal cual traslada un técnico de la federación, quien expone que «lo que puede haber ocurrido es que alguien haya tratado sin aviso previo al apicultor, pero por zonas muy concretas».



En este sentido, «si efectivamente se ha producido un ataque a un apicultor, sin previo aviso de que se iba a hacer tratamiento de cítricos, eso, como organización agraria, no nos parece coherente».



Estas situaciones pueden dar «la sensación de que hay una guerra abierta contra agricultores y apicultores, y no es así», subrayan desde la federación.



«Esa guerra es irreal, de hecho alrededor del 80% de los apicultores son también citricultores», añaden.



La federación rompe una lanza a favor de los apicultores al recordar que «las abejas sí que pueden trabajar los cítricos, según unas condiciones que vienen reglamentadas». Para Fepac-Asaja «no hay que olvidar que las culpables no son las abejas, sino que es un problema generado por el propio sector por el tema de la producción indiscriminada de híbridos que ha acabado afectando entre vecinos, hayan abejas o no», sentenciaron.





Jornada de sensibilización



El Museu del Taulell de Onda acogerá hoy sábado durante todo el día un encuentro con destacados profesionales de la apicultura, dentro de las jornadas Proyecto Abeja, promovidas para concienciar sobre la importancia de proteger estos insectos. Además, el Ayuntamiento de Onda repartirá folletos informativos que incluyen un decálogo con las posibles acciones que se pueden realizar para proteger a las abejas.