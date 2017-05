El gran mestre del barroc colonial ibèric

? Del mestratge i vàlua artística del pintor Melchor Pérez Holguín han parlat els especialistes més reputats del món, com ara el crític d'art estatunidenc, Martín S. Soria, per al qual «Holguín es pot col.locar al cap dels pintors sud-americans per la seua invenció, personalitat, temperament, expressió i dibuix»; el professor de la Universitat de Xile, Bernardo Bravo Lira, per al qual era el gran exponent del barroc americà en la pintura; o el periodista, crític i escriptor espanyol, Guzmán Urrero Peña, qui considera que, malgrat els seus deixebles i imitadors, «només l'originalitat del mestre atreu per a ell mateix el premi de la posteritat».