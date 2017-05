López-Cozar gana la primera etapa del GP de Vila-real

El granadino Juan Antonio López-Cozar del equipo Fundación Ciclista Euskadi se adjudicó la primera etapa del 71 Gran Premi Vila-real de Ciclisme en una disputada etapa que se decidió en el último kilómetro y que le arrebató por tan sólo unos metros al provincial Óscar Cabedo, del Escribano. En tercer lugar, a 4", llegó el brasileño del Equipo Lizarte, Nicolas Sesser.



La carrera fue bastante rápida pese a que en varios tramos el fuerte viento entraba de costado o incluso de cara. Los intentos de fuga eran constantes, pero ninguna de las escapadas lograba fructificar. Aun así, por Vilafamés, en la primera meta volante de la jornada, pasaron en fuga los tres que consiguieron puntuar: en primera posición Christofer Robin del Quick Step, en segunda Dzimitry Zhyhunou del Lizarte y en tercera Fernández del Aldro. No obstante, estos tres y sus ocho compañeros fueron neutralizados en las rectas que conducen a la Vall d'Alba. El pelotón, pese a varios intentos de fuga, llegó también compacto a la segunda meta volante, en la ermita de Sant Pere i Sant Pau de Albocasser y Zhyhunou se hizo con los tres puntos, Sessler con 2 y el ruso Starchenko del Lokosphink con uno.



La carrera llegó a los pies del puerto de Ares compacta y con los miembros del equipo Escribano imponiendo un buen ritmo. Las primeras rampas fueron reduciendo el grupo hasta dejarlo en unas 30 unidades. Pero no fue hasta el último kilómetro cuando se produjo la escapada de Aydar Zakarin (hermano de Ilnur Zakarin que está disputando el Giro), del Lokosphink, y Eduardo Casanova, del ULB, primero y segundo en coronar. A ellos se unió en el descenso el valenciano David Civera, del Aldro que puntuó tercero en este puerto de primera categoría, y protagonizaron una fuga que llegó a coger 30". En las primeras rampas del ascenso a Sant Pere de Castellfort, Casanova se iría quedando y dejaba marchar a sus compañeros, que aumentaban su ventaja hasta coronar con alrededor de 1' respecto a un grupo de perseguidores. El tercero en este paso de segunda categoría fue Óscar Cabedo.





Caída



En el descenso de este puerto el ruso Zakarin sufrió una caída leve pero que le descolgó de la cabeza de carrera que asumió Civera en solitario marcando un muy buen ritmo que le permitió aumentar la distancia sobre el grupo perseguidor donde los Escribano intentaban dar caza, pero no había mucho acuerdo. Civera llegó a tener 1' 20" de ventaja, pero a falta de 3 kilómetros la distancia se había reducido a los 45". Por detrás los perseguidores persistían en su empeño y un grupo de cuatro corredores dio el salto a por la cabeza de carrera. A falta de un kilómetro para meta, entrando en el casco urbano de Morella por la puerta de Sant Mateu, le alcanzaron y se jugaron la etapa en la última rampa que acaba en la meta. Allí fue donde López-Cozar se adjudicó esta emocionante primera jornada y el mallot de líder.



Por su parte, Óscar Cabedo se adjudica el mejor provincial, la regularidad es para López-Cozar, la clasificación por equipos es para el Quick Step, las metas volantes patrocinado para Zhyhunou; la general sub 23 para Albert Muela; la general combinada que patrocina Llac-Arkais es para David Civera y la clasificación de la montaña, para Zakarin, pese a su caída posterior.